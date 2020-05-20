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20.05.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе

Текст: Сергей Тихонов

Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку. Об этом сообщил РБК.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
У регионов будет больше возможностей для выгодной газификации

На главной спотовой (торговля с быстрой отгрузкой товара) площадке Европы TTF в Голландии стоимость газа с конца марта упала с 80 до 46-47 долларов за тысячу кубометров. В конце апреля аналогичное падение цен на газ произошло в Великобритании, где спотовые цены снизились до 42,27 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ уже почти год находятся на минимальных значениях. Снижение спроса на энергоресурсы в результате карантинных ограничений из-за коронавируса еще больше усугубило ситуацию. При этом российский трубопроводный газ, значительная доля которого поставляется по долгосрочным контрактам, находится в более выигрышном положении, нежели сжиженный природный газ (СПГ) из Австралии и США, который трейдеры вынуждены продавать на грани или даже ниже рентабельности.

По мнению экспертов, ожидать повышения стоимости "голубого топлива" можно лишь во второй половине этого года, когда основные потребители газа начнут готовиться к новой зиме, а экономика будет восстанавливаться после пандемии.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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