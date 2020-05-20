Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля

Стоимость нефти марки Brent достигла 36,25 доллара за баррель. В последний раз цена выше 36 долларов поднималась 9 апреля текущего года.

Североамериканская нефть WTI торгуется за 33,55 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Рост цен связан с опубликованными данными Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, на 4,8 млн баррелей. Официальная статистика министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти будет опубликована сегодня вечером. Если она подтвердит данные API, нефть может получить дополнительный стимул к росту.

Оптимизм рынка также поддержал безболезненный переход контрактов нефти WTI с июньского на июльский контракт. Месяцем ранее аналогичный переход контракта с мая на июнь привел к отрицательным котировкам WTI на бирже.

По мнению многих экспертов, худшее для нефтяного рынка уже позади, хотя риски снижения цен по-прежнему сохраняются.