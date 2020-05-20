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20.05.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость нефти марки Brent достигла 36,25 доллара за баррель. В последний раз цена выше 36 долларов поднималась 9 апреля текущего года.
Фото: AP Photo/Eric Gay Фото: AP Photo/Eric Gay
Фото: AP Photo/Eric Gay

Североамериканская нефть WTI торгуется за 33,55 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Фото: iStock
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Рост цен связан с опубликованными данными Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, на 4,8 млн баррелей. Официальная статистика министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти будет опубликована сегодня вечером. Если она подтвердит данные API, нефть может получить дополнительный стимул к росту.

Оптимизм рынка также поддержал безболезненный переход контрактов нефти WTI с июньского на июльский контракт. Месяцем ранее аналогичный переход контракта с мая на июнь привел к отрицательным котировкам WTI на бирже.

По мнению многих экспертов, худшее для нефтяного рынка уже позади, хотя риски снижения цен по-прежнему сохраняются.

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