Чем приглянулось молодой семье из Москвы белорусское село

Она - коренная москвичка, он родился под Киевом. Познакомились в интернете. Около месяца супруги Мороз прожили в Москве, примерно столько же - в Подмосковье. А потом нашли объявление о продаже дома в Беларуси и перебрались в страну, с которой у них "случилась любовь с первого взгляда". В агрогородок Ланьково Белыничского района.

Алисе Мороз недавно исполнилось пять лет. Она родилась в Беларуси, и здесь ей очень нравится. Андрей Сазонов

Максиму Морозу - 39 лет, его жене Юле - 35. Их дочке Алисе недавно исполнилось пять лет. Она родилась уже в Беларуси. И здесь ей очень нравится.

- Обычно городские дети на лето ездят к бабушкам в деревню, а у нас все наоборот - мы к моей маме с мужем и Алисой катаемся в Москву, - рассказывает Юлия.

Ни родни, ни друзей ни у Юли, ни у Максима в Беларуси не было. Но это их не смущало:

- Друзья - дело наживное. И они у нас в Ланьково уже появились. Местные нас хорошо приняли. Хотя поначалу не понимали, зачем горожане перебрались на село, если даже огородом обзаводиться не собираются. Поняли, когда мы взяли лошадей. Кстати, местная власть нам помогла - сельсовет выделил в аренду 18 гектаров земли, где сегодня и пасутся наш конь Лакки и два пони Толик и Смайлик.

Любовь к лошадям у Юли с детства - в Москве посещала конноспортивную школу. По первой специальности она биолог - окончила Российский государственный аграрный университет МСХА имени Тимирязева. По второй - зоопсихолог. Перебравшись в деревню, теперь на пару с подругой дает онлайн-консультации по дрессировке собак (у Юли с Максимом их три). В Ланьково Морозы открыли агроусадьбу "Понивилль": дети со всей округи приезжают к ним кататься на лошадях. Еще одно Юлино увлечение - пение, она - участница ансамбля "Медуница", что работает при сельском клубе. Хобби Максима (оно и его официальная работа) тоже творческое. Он в Белыничах ведет детский кружок моделирования.

В их небольшом - всего 40 жилых "квадратов" - домике одна комната и кухня.

- Условия спартанские, но мы еще на этапе выбора жилья особых претензий не предъявляли, - уверяют супруги. - Пожелания были таковы: чтоб не слишком далеко от Москвы - максимум километров 650, чтобы был интернет, дающий возможность работать дистанционно, и, конечно, минимальные блага цивилизации. Когда переезжали в Беларусь, не понимали разницы между деревней и агрогородком. Теперь видим. В агрогородке есть все, что нужно для жизни: стационарный магазин, почта, клуб, детский сад… На улице - асфальт, в доме - водопровод. Сейчас вот газ должны подвести.

Многое Максим делает своими руками: отремонтировал сараи, поставил конюшню для питомцев. Этим летом хочет утеплить второй этаж, сделать мансарду, чтобы расширить жилплощадь. В остальном переселенцы всем довольны. Говорят, в Беларуси им, Морозам, комфортно и тепло.