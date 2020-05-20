Чемпионат Беларуси единственный в Европе не ушел на карантин во время пандемии

Футбольный мир потихоньку оживает. Российская Премьер-лига намерена возобновить свой сезон в конце июня.

А вот белорусский чемпионат стал единственным в Европе, в котором на фоне пандемии проводились матчи. Весь мир следил за борисовским БАТЭ, брестским и минским "Динамо", "Рухом". Авторитетная испанская Marca недавно опубликовала большой материал с рекомендацией смотреть белорусское первенство. Матчи чемпионата Беларуси транслируются на российском федеральном канале "Матч ТВ". Своими ощущениями от белорусского футбола с "СОЮЗом" поделился известный российский комментатор Константин Генич.

Что дадут белорусам трансляции чемпионата на "Матч ТВ"?

Константин Генич: Всеобщее внимание, возможность заявить о себе некоторым игрокам. И для белорусских болельщиков это тоже хороший ход. Это живые матчи, живой футбол, эмоции. Плюсов от чемпионата Беларуси гораздо больше, чем минусов. Например, я не ожидал, что все продлится до восьмого тура. Думал, после первого нажмут на "стоп". После четвертого тура понял, что белорусы отчаянные ребята. Могу просто поаплодировать. Они честно и профессионально выполняют свою работу - молодцы.

Каков уровень чемпионата Беларуси?

Константин Генич: Мое мнение плавало. Понятно, что когда ты идешь комментировать первые матчи после определенной паузы, тебе все нравится. Да еще и так колоритно - танцы, маскоты. Потом создалось ощущение, что игроки стали себя накручивать. Все-таки их стали транслировать по российскому ТВ, а это очень большая аудитория. И они старались делать все лучше, но получалось не как всегда, а где-то похуже. Это все от стремления себя проявить, показать. После пятого-шестого тура футболисты чуть успокоились, стали хладнокровнее действовать. Могу точно подтвердить: в белорусском чемпионате есть интересные, увлекательные матчи.

Белорусских игроков теперь будет больше в России?

Константин Генич: Большой плюс, что белорусы у нас теперь не считаются легионерами. Как говорится, кто-то может попасть на карандаш. Думаю, наши клубы следят за ситуацией в Беларуси. И они вполне могут рассмотреть каких-то футболистов.

Вы лично будете продолжать следить за матчами белорусского чемпионата?

Константин Генич: Мы в ответе за тех, кого приручили (улыбается). Права на показ матчей первенства Беларуси у "Матч ТВ" сохраняются. Тем более европейские топ-лиги будут возвращаться потихоньку, без спешки. Посмотрим, как справится с этой ситуацией, к примеру, Германия, которая первой вышла из карантина. А так следить за белорусским чемпионатом в каком-то виде обязательно буду.