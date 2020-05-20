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20.05.2020 11:55
Рубрика: Общество

Число больных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов человек

Текст: Николай Грищенко

Количество выявленных случаев COVID-19 в мире достигло пяти миллионов человек. По данным портала worldometer, утром 20 мая диагноз COVID-19 был официально подтвержден у 5 000 599 жителей планеты, скончались 325 125 и излечились 1 970 686 человек.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Рубеж в четыре миллиона зараженных коронавирусом был зарегистрирован 9 мая, когда появились данные о выявлении 4 015 107 случаев заболевания смертельной инфекцией. 27 апреля было зарегистрировано 3 002 303 случаев заболевания смертельной инфекцией, а летальность составляла 206 887 человек или 6,92 процента.

Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зарегистрировано 308 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 20 мая в нашей стране число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 8764 человек в 84 регионах, а излечились 9262 россиянина.

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