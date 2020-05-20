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Многие задумываются над тем, чтобы переехать жить на дачу. Но для этого нужно перевести садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, в жилой, в котором даже можно прописаться.

Не избушка на курьих ножках

Какой дом считается жилым? Конечно же, не избушка на курьих ножках, а прочно связанное с землей капитальное строение.

Как пояснили эксперты Федеральной кадастровой палаты, у жилого дома должны быть надежные несущие конструкции и крыша. К такому строению необходимо подвести электроосвещение, холодное водоснабжение (по возможности организовать и горячее водоснабжение), водоотведение (канализацию), устроить там системы отопления и вентиляции.

Что нужно сделать

Для перевода садового дома в жилой потребуются следующие действия.

Шаг первый. Прежде всего нужно составить заявление о признании садового дома жилым, в котором указать: кадастровый номер садового дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты, способ получения решения муниципалитета об изменении назначения помещения.

Также необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, то необходимо иметь правоустанавливающий документ ..

Далее потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и безопасен. Документ выдается специалистами-инженерами, выполняющими работы по обследованию объектов недвижимости.

Все эти документы необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления (в администрацию, на землях которой расположен дачный кооператив) или в МФЦ района.

Шаг второй. Когда все документы собраны, стоит только дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Этот процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением о признании садового дома жилым обратился не собственник этого объекта, виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома. Так, например, земельный участок должен быть для садоводства, а не огородным.

Шаг третий. Если местная администрация считает, что в доме вполне можно жить круглый год, то она направляет свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав (Росреестр).

В среднем на все процедуры, связанные с переводом недвижимости из садовой в жилую, уходит 2-3 месяца.

Сколько стоят коммуникации

Надо понимать, что СНТ - это не поселок. В редких случаях местность будет газифицирована. Обычно из удобств только свет. Поэтому все остальные блага цивилизации - автономные. Делать надо у профессионалов, чтобы было надежно и мощно.

Для отопления можно установить газгольдер - емкость со сжиженной пропан-бутановой смесью. Придется потратить порядка 200-300 тысяч рублей. Качественный септик обойдется в 150-250 тысяч (вместе с монтажом). Скважина для водоснабжения - не менее чем в 100 тысяч рублей.

Мошенники

...И скажите "крекс, фекс, пекс": как нас обманывают продавцы саженцев

Весной, когда у садоводов-дачников наступает горячая пора посадок, просыпается и жажда заполучить на цветочно-огородно-садовом поприще что-нибудь эдакое, необычное. Чтобы глаз и зуб радовались, а соседи вздыхали от зависти. Но внимание: об этом "зуде" отлично знают мошенники. И весной у них тоже горячая пора.

Смородина с вишню

Кисть красной смородины длиной с ладонь и ягодами размером с вишню я увидела не в питомнике, а в собственной тарелке в отеле во время зарубежной командировки и обомлела от такой красоты. А после того как попробовала украшавшую десерт гигантскую смородину, желание посадить такую же в своем саду стало навязчивой идеей.

Сначала прошерстила каталоги сортов ягод самых известных российских питомников - от знаменитой Тимирязевки до НИИ садоводства в Мичуринске. Крупная смородина была. Но гигантской мне не обещали. Тогда пошла перерывать интернет, попросила помочь знакомых, живущих в Нидерландах, уточнить сорт по главному признаку - размеру ягод. Мне его нашли. А потом - надо же - в компьютере всплыло рекламное окно с предложением заказать саженцы. В числе прочих был там и заветный голландский сорт. Кстати, как реклама в интернете "угадывает" наши самые тайные желания - отдельный разговор.

Конечно, заказала аж три штуки. Но - странное дело - фирма имела прекрасно оформленный красочный сайт (кроме моей смородины там было еще много всяких диковинок), но не имела своего магазина. Это выяснилось, когда я подъехала по указанному на сайте адресу выдачи заказов. Долго искала вывеску, потом звонила по телефону и в итоге выяснила: выдача производится на... автозаправке. Вот тут я заподозрила неладное. Но мне объяснили, что их курьер работает по совместительству на этой самой бензоколонке и привозит заказы прямо туда.

Заказ мне привезли. Это действительно была смородина - листья те самые. Но... Ни фирменной упаковки, ни каких-либо других "опознавательных знаков", указывающих на то, что хиленький на вид саженец действительно вырастет в гиганта, не было.

Одним словом, тратить немалую сумму на "кота в мешке", то есть в горшке, я не стала. Понятно, что сляпать красивый сайт с картинками, скопированными с сайтов зарубежных питомников, не так и сложно. Хорошо еще - предоплату вносить не стала, выбрала вариант расчета при получении.

Лилейное дерево

Цветоводы не менее азартные товарищи. Вот выращиваешь обычные лилии - удобряешь, поливаешь, борешься с красными жуками-"пожарниками", которые очень любят грызть лилейные листья и вроде доволен жизнью. А потом видишь где-нибудь на садовом рынке: фото огроменного "лилейного дерева" - и понимаешь, что жить без этой красоты уже не можешь. Фото обещает двухметровое растение с огромной шапкой цветов. И в это очень хочется поверить - тем более что луковицы действительно крупнее обычных. Но... лилиеводы - не новички, знают, что из больших луковиц вырастают действительно более мощные растения, но их габариты, как и размер цветков, остаются "в пределах" сортовых особенностей. Ничего "сверхмощного" и "сверхкрупного" не дождетесь.

Ради справедливости стоит сказать, что те же голландцы умеют порой "управлять" размерами цветов. Все знают, например, миниатюрные розочки в горшочках - их часто дарят на Новый год и 8 Марта. Я после цветения никогда их не выбрасывала, пересаживала в нормальный горшок и "дотягивала" в прохладе и при подсветке до весны, а потом высаживала в сад. Но там миниатюрность исчезала, хотя розы росли и цвели. Дело в том, что при промышленном производстве голландские агрономы используют химические вещества, подавляющие рост цветка. Отсюда - и необычный размер.

Весной у мошенников, как и у садоводов, самая горячая пора

Есть и противоположный пример: голландцы "фаршируют" усилителями роста луковицы тюльпанов - в знаменитом саду Кехенхофен под Амстердамом можно увидеть цветы-гиганты. Но... Это все радость на один раз. После цветения луковицы выкапывают и отправляют в утиль, а сад засаживают свежими, они-то и будут цвести на следующий год. На многолетней основе и без применения химии (как с нашими обычными тюльпанами) гигантов не вырастишь...

Кстати, "отфотошопить" и показывать покупателям необычной формы и расцветки цветы - любимое занятие не только российских, но и нидерландских мошенников. Голубые тюльпаны и розы, синие пионы - селекционерам до таких диковинок еще трудиться и трудиться, и не факт, что выйдет, а на фото нам такие диковинные сорта предлагают регулярно. Не верьте! Возьмите книжку по цветоводству, почитайте про особенности выбранного вида - тогда вас труднее будет обвести вокруг пальца.

"Дачное" жульничество строится строго по канонам желаний дачников: отличный урожай гигантских плодов без труда и в самые короткие сроки. "Отфотошопить" и показывать покупателям необычные формы и расцветки растений - любимое занятие не только российских, но и нидерландских мошенников. Фото: GettyImages

"Волшебное" семечко

А вот и свежая "серия" из этого бесконечного мошеннического сериала. На этот раз - реклама цитрусового сада на окошке. И душещипательная история бедной пенсионерки, которая "получила по заказу особый сорт саженца лимона, а потом и мандарина, и апельсина", и теперь снимает урожай "каждые три месяца". Хватает и внуков угостить душистыми плодами, и джем сварить, и еще продать. Авторы этой байки не постеснялись сказать, что на таком "комнатном садоводстве" пенсионерка зарабатывает по 15-20 тысяч рублей в месяц.

И, конечно же, как любят мошенники, акция по продаже саженцев заканчивается вот прям сегодня, и осталось их всего 47 (зашла на этот сайт на следующий день - дата окончания акции уже сдвинулась, а число саженцев непонятным образом выросло на несколько штук). В общем, предприняты все нехитрые действия, чтобы человек второпях перестал мыслить критически и совершил-таки спонтанную покупку.

Между прочим, про саженцы в рекламе - тоже откровенная ложь. Потому что присылают по заказу не саженцы, а семечки.

Как через три месяца из семечка может развиться взрослое растение, способное цвести и давать плоды, если только зреет лимон намного дольше?! К тому же из семян вырастают "дички", которые, чтобы ускорить плодоношение, нужно привить черенком с уже плодоносящего деревца.