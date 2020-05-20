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Текст:   Ольга Игнатова 
05:43 20.05.2020
Российская газета - Неделя № 107(8161)

Три шага к дому

Что нужно сделать, чтобы перевести летний дом в жилой

Нет худа без добра. Эпидемия коронавируса помогла многим горожанам оказаться ближе к природе.
В среднем на перевод садового дома в жилой уходит 2-3 месяца. Фото: Александр Корольков В среднем на перевод садового дома в жилой уходит 2-3 месяца. Фото: Александр Корольков
В среднем на перевод садового дома в жилой уходит 2-3 месяца. Фото: Александр Корольков

Многие задумываются над тем, чтобы переехать жить на дачу. Но для этого нужно перевести садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, в жилой, в котором даже можно прописаться.

Не избушка на курьих ножках

Какой дом считается жилым? Конечно же, не избушка на курьих ножках, а прочно связанное с землей капитальное строение.

Как пояснили эксперты Федеральной кадастровой палаты, у жилого дома должны быть надежные несущие конструкции и крыша. К такому строению необходимо подвести электроосвещение, холодное водоснабжение (по возможности организовать и горячее водоснабжение), водоотведение (канализацию), устроить там системы отопления и вентиляции.

Что нужно сделать

Для перевода садового дома в жилой потребуются следующие действия.

Шаг первый. Прежде всего нужно составить заявление о признании садового дома жилым, в котором указать: кадастровый номер садового дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты, способ получения решения муниципалитета об изменении назначения помещения.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, то необходимо иметь правоустанавливающий документ ..

Далее потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и безопасен. Документ выдается специалистами-инженерами, выполняющими работы по обследованию объектов недвижимости.

Все эти документы необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления (в администрацию, на землях которой расположен дачный кооператив) или в МФЦ района.

Шаг второй. Когда все документы собраны, стоит только дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Этот процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением о признании садового дома жилым обратился не собственник этого объекта, виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома. Так, например, земельный участок должен быть для садоводства, а не огородным.

Шаг третий. Если местная администрация считает, что в доме вполне можно жить круглый год, то она направляет свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав (Росреестр).

В среднем на все процедуры, связанные с переводом недвижимости из садовой в жилую, уходит 2-3 месяца.

Сколько стоят коммуникации

Надо понимать, что СНТ - это не поселок. В редких случаях местность будет газифицирована. Обычно из удобств только свет. Поэтому все остальные блага цивилизации - автономные. Делать надо у профессионалов, чтобы было надежно и мощно.

Для отопления можно установить газгольдер - емкость со сжиженной пропан-бутановой смесью. Придется потратить порядка 200-300 тысяч рублей. Качественный септик обойдется в 150-250 тысяч (вместе с монтажом). Скважина для водоснабжения - не менее чем в 100 тысяч рублей.

Мошенники

...И скажите "крекс, фекс, пекс": как нас обманывают продавцы саженцев

Весной, когда у садоводов-дачников наступает горячая пора посадок, просыпается и жажда заполучить на цветочно-огородно-садовом поприще что-нибудь эдакое, необычное. Чтобы глаз и зуб радовались, а соседи вздыхали от зависти. Но внимание: об этом "зуде" отлично знают мошенники. И весной у них тоже горячая пора.

Фото: Сергей Михеев
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Смородина с вишню

Кисть красной смородины длиной с ладонь и ягодами размером с вишню я увидела не в питомнике, а в собственной тарелке в отеле во время зарубежной командировки и обомлела от такой красоты. А после того как попробовала украшавшую десерт гигантскую смородину, желание посадить такую же в своем саду стало навязчивой идеей.

Сначала прошерстила каталоги сортов ягод самых известных российских питомников - от знаменитой Тимирязевки до НИИ садоводства в Мичуринске. Крупная смородина была. Но гигантской мне не обещали. Тогда пошла перерывать интернет, попросила помочь знакомых, живущих в Нидерландах, уточнить сорт по главному признаку - размеру ягод. Мне его нашли. А потом - надо же - в компьютере всплыло рекламное окно с предложением заказать саженцы. В числе прочих был там и заветный голландский сорт. Кстати, как реклама в интернете "угадывает" наши самые тайные желания - отдельный разговор.

Конечно, заказала аж три штуки. Но - странное дело - фирма имела прекрасно оформленный красочный сайт (кроме моей смородины там было еще много всяких диковинок), но не имела своего магазина. Это выяснилось, когда я подъехала по указанному на сайте адресу выдачи заказов. Долго искала вывеску, потом звонила по телефону и в итоге выяснила: выдача производится на... автозаправке. Вот тут я заподозрила неладное. Но мне объяснили, что их курьер работает по совместительству на этой самой бензоколонке и привозит заказы прямо туда.

Заказ мне привезли. Это действительно была смородина - листья те самые. Но... Ни фирменной упаковки, ни каких-либо других "опознавательных знаков", указывающих на то, что хиленький на вид саженец действительно вырастет в гиганта, не было.

Одним словом, тратить немалую сумму на "кота в мешке", то есть в горшке, я не стала. Понятно, что сляпать красивый сайт с картинками, скопированными с сайтов зарубежных питомников, не так и сложно. Хорошо еще - предоплату вносить не стала, выбрала вариант расчета при получении.

Лилейное дерево

Фото: tibor13 / iStock
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Цветоводы не менее азартные товарищи. Вот выращиваешь обычные лилии - удобряешь, поливаешь, борешься с красными жуками-"пожарниками", которые очень любят грызть лилейные листья и вроде доволен жизнью. А потом видишь где-нибудь на садовом рынке: фото огроменного "лилейного дерева" - и понимаешь, что жить без этой красоты уже не можешь. Фото обещает двухметровое растение с огромной шапкой цветов. И в это очень хочется поверить - тем более что луковицы действительно крупнее обычных. Но... лилиеводы - не новички, знают, что из больших луковиц вырастают действительно более мощные растения, но их габариты, как и размер цветков, остаются "в пределах" сортовых особенностей. Ничего "сверхмощного" и "сверхкрупного" не дождетесь.

Ради справедливости стоит сказать, что те же голландцы умеют порой "управлять" размерами цветов. Все знают, например, миниатюрные розочки в горшочках - их часто дарят на Новый год и 8 Марта. Я после цветения никогда их не выбрасывала, пересаживала в нормальный горшок и "дотягивала" в прохладе и при подсветке до весны, а потом высаживала в сад. Но там миниатюрность исчезала, хотя розы росли и цвели. Дело в том, что при промышленном производстве голландские агрономы используют химические вещества, подавляющие рост цветка. Отсюда - и необычный размер.

Весной у мошенников, как и у садоводов, самая горячая пора

Есть и противоположный пример: голландцы "фаршируют" усилителями роста луковицы тюльпанов - в знаменитом саду Кехенхофен под Амстердамом можно увидеть цветы-гиганты. Но... Это все радость на один раз. После цветения луковицы выкапывают и отправляют в утиль, а сад засаживают свежими, они-то и будут цвести на следующий год. На многолетней основе и без применения химии (как с нашими обычными тюльпанами) гигантов не вырастишь...

Кстати, "отфотошопить" и показывать покупателям необычной формы и расцветки цветы - любимое занятие не только российских, но и нидерландских мошенников. Голубые тюльпаны и розы, синие пионы - селекционерам до таких диковинок еще трудиться и трудиться, и не факт, что выйдет, а на фото нам такие диковинные сорта предлагают регулярно. Не верьте! Возьмите книжку по цветоводству, почитайте про особенности выбранного вида - тогда вас труднее будет обвести вокруг пальца.

"Дачное" жульничество строится строго по канонам желаний дачников: отличный урожай гигантских плодов без труда и в самые короткие сроки. "Отфотошопить" и показывать покупателям необычные формы и расцветки растений - любимое занятие не только российских, но и нидерландских мошенников. Фото: GettyImages

"Волшебное" семечко

А вот и свежая "серия" из этого бесконечного мошеннического сериала. На этот раз - реклама цитрусового сада на окошке. И душещипательная история бедной пенсионерки, которая "получила по заказу особый сорт саженца лимона, а потом и мандарина, и апельсина", и теперь снимает урожай "каждые три месяца". Хватает и внуков угостить душистыми плодами, и джем сварить, и еще продать. Авторы этой байки не постеснялись сказать, что на таком "комнатном садоводстве" пенсионерка зарабатывает по 15-20 тысяч рублей в месяц.

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И, конечно же, как любят мошенники, акция по продаже саженцев заканчивается вот прям сегодня, и осталось их всего 47 (зашла на этот сайт на следующий день - дата окончания акции уже сдвинулась, а число саженцев непонятным образом выросло на несколько штук). В общем, предприняты все нехитрые действия, чтобы человек второпях перестал мыслить критически и совершил-таки спонтанную покупку.

Между прочим, про саженцы в рекламе - тоже откровенная ложь. Потому что присылают по заказу не саженцы, а семечки.

Как через три месяца из семечка может развиться взрослое растение, способное цвести и давать плоды, если только зреет лимон намного дольше?! К тому же из семян вырастают "дички", которые, чтобы ускорить плодоношение, нужно привить черенком с уже плодоносящего деревца.