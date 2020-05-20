Откуда у подростков деньги? В основном они получают их на карманные расходы от родителей. Но вместе с тем примерно половина девятиклассников уже периодически подрабатывают в свободное от учебы время: это может быть продажа разных мелочей в интернете, помощь в семейном бизнесе, временная подработка летом...

Такие результаты получили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они исследовали финансовую грамотность 15-летних школьников из разных стран.

Оказалось, что более 60% российских подростков чувствуют себя уверенно, оплачивая покупку банковской картой, мобильным устройством, выполняя денежный перевод. 50% наших 15-летних школьников владеют банковской картой и у 32% есть собственный счет в банке.

70% школ проводят уроки финансовой грамотности

В плане цифровых финансовых возможностей они даже опережают своих сверстников из стран ОЭСР. Наглядный пример: банковским мобильным приложением пользуются половина российских подростков - это больше, чем в странах-лидерах, где мобильным приложением пользуются 37% ребят. При этом наши девятиклассники более импульсивны: подростки из других стран гораздо чаще готовы отложить покупку и дождаться снижения цены, чтобы сэкономить.

А вот еще интересный факт - мальчики оказались финансово более подкованными, чем девочки. Например, у мальчиков выше уверенность при совершении денежных переводов, заполнении бланков в банке, чтении банковских выписок, понимании договоров купли-продажи, отслеживании баланса своего банковского счета, планировании расходов.

8 из 10 учащихся обсуждают с родителями финансовые вопросы. Уроки финансовой грамотности в школе тоже дают хороший эффект. Финансовое образование повышает уверенность подростков при совершении финансовых операций. Причем даже больше, чем общение с родителями на эту тему. Кстати, в России уже на протяжении нескольких лет в школах проходят уроки финансовой грамотности. По статистике, такие занятия проводят более 70% школ. Причем 35% из них внедряют элементы финансовой грамотности прямо с начальной школы - в программы для малышей.