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20.05.2020 13:17
Рубрика: Экономика

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

Текст: Сергей Тихонов

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров. В прошлом году за тот же период, несмотря на еще не запущенный газопровод "Турецкий поток" этот показатель составил 1,4 млрд кубометров. Это следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Главной причинами снижения экспорта российского газа стали - аномально теплая зима, падение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и рекордные закупки Турцией сжиженного природного газа (СПГ), главным образом, из Алжира, Катара и Нигерии. Последнее связано с рекордным снижением цен на СПГ, который сейчас продается по цене на грани или даже ниже рентабельности и может конкурировать с трубопроводным газом. По оценкам экспертов, второй квартал этого года может стать самым тяжелым для экспорта российского трубопроводного газа, после чего можно ожидать постепенного восстановления рынка.

По данным ФТС, с января по март в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок нефти и нефтепродуктов на 3,0%, электроэнергии - на 46,3%, газа природного - на 24,2%, нефти сырой - на 5,8%. При этом возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 67,5%, газа сжиженного - на 42,3%, керосина - на 4,5%.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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