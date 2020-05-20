Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров. В прошлом году за тот же период, несмотря на еще не запущенный газопровод "Турецкий поток" этот показатель составил 1,4 млрд кубометров. Это следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Главной причинами снижения экспорта российского газа стали - аномально теплая зима, падение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и рекордные закупки Турцией сжиженного природного газа (СПГ), главным образом, из Алжира, Катара и Нигерии. Последнее связано с рекордным снижением цен на СПГ, который сейчас продается по цене на грани или даже ниже рентабельности и может конкурировать с трубопроводным газом. По оценкам экспертов, второй квартал этого года может стать самым тяжелым для экспорта российского трубопроводного газа, после чего можно ожидать постепенного восстановления рынка.

По данным ФТС, с января по март в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок нефти и нефтепродуктов на 3,0%, электроэнергии - на 46,3%, газа природного - на 24,2%, нефти сырой - на 5,8%. При этом возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 67,5%, газа сжиженного - на 42,3%, керосина - на 4,5%.