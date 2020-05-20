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20.05.2020 15:01
Рубрика: Экономика

ФАС ожидает снижение цен на гречку и лимоны до докризисного уровня

Текст: Татьяна Карабут
Цены на большинство продуктов питания, по которым в марте-апреле наблюдалось повышенный спрос и рост стоимости, понемногу возвращаются к прежним уровням, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В частности, цены на лимоны начали снижение с 27 апреля, а по результатам прошлой недели цена на полке снизилась еще почти на 30% в сравнении с предыдущей.

Фото: Istock
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"Сейчас мы просто видим, как на глазах цены возвращаются назад", - прокомментировал Цариковский. И это не предел, уверены в ФАС. Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев прогнозирует дальнейшее снижение цен еще в пределах 10%. Этому способствуют восстановление импортных поставок.

Такая же ситуация - по имбирю. Если в апреле цены на него достигали 7 тыс. руб./кг, к середине апреля они снизились до 100 руб./кг. Этому способствовали открытие границы с Китаем и возобновление поставок имбиря в апреле в увеличенном объеме. Что позволило устранить дефицит имбиря в торговых сетях и установить справедливые рыночные цены даже у мелких розничных продавцов.

Также стабилизировались цены на гречку. По прогнозам ФАС, они уже в ближайшее время могут вернуться к уровню цен до коронавируса. Сейчас гречка стоит в магазинах от 67 до 84 руб./кг. "Дороговато, у нас есть весь потенциал для снижения цен", - считает Тенишев. Он напомнил, что в стране наблюдается перепроизводство гречневой крупы. Только Алтайский край может обеспечить потребности страны в гречке полностью. А всего в России производится ее в два раза больше, чем нам нужно.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Для существенного роста цен на продукты питания в дальнейшем Андрей Цариковский не видит предпосылок. Тем более, в летний сезон.

"Мы видим, как во всем мире открываются границы и сейчас последуют импортные альтернативы, стабилизируются и нефтяные цены, стабилизируется и курс рубля, и на фоне всех этих новостей, как пишут обычно рейтинговые агентства, прогноз позитивный", - резюмировал представитель ФАС.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на продукты

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