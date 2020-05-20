Главный реабилитолог Минздрава рассказала о восстановлении после COVID-19

Реабилитация понадобится всем выздоровевшим от коронавируса, особенно тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме, - считает главный реабилитолог Минздрава, профессор Галина Иванова. Она пояснила, что из-за COVID-19 нарушается функция всей кислородно-транспортной системы организма, поэтому после болезни потребуется восстановление кислородного обмена и жизненной емкости легких.

"Как показывает опыт наших коллег из Италии, Китая, Великобритании, реабилитационные мероприятия должны длиться непрерывно с момента заболевания в течение 2 - 3 месяцев. После пневмонии, вызванной коронавирусом, реабилитацию необходимо проводить под контролем клинических и лабораторных показателей до года, а иногда более длительное время", - сказала Иванова.

Она также порекомендовала людям, которые перенесли инфекцию в бессимптомной форме, контролировать свое состояние, заниматься дыхательными упражнениями в домашних условиях, ходить не менее 30 минут в день, делать ингаляции с минеральной водой и вести здоровый образ жизни.

Главный реабилитолог также отметила, что проверить свое состояние можно с помощью простого теста: попробовать задержать дыхание не менее, чем на 30 секунд. Абсолютно здоровый человек с этим легко справиться.