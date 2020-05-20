Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19

В 17 регионах страны, по данным на 20 мая, коэффициент распространения коронавируса позволяет начать поэтапную отмену ограничительных мер. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день", - сказала она. Какие это регионы, вице-премьер не уточнила.

Татьяна Голикова также рассказала, что в 13 субъектах Федерации, включая Москву и Подмосковье, коэффициент заболеваемости остается высоким - более 210,2 человек на 100 тысяч населения. При этом смертность от COVID-19 в России в разы меньше, чем в других странах, и составляет 0,95%, указала она.