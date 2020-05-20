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Рубрика: Власть

Кандидаты на выход

Татьяна Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Почти два десятка российских регионов могут приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом лучше обстоит в тех регионах, где проводится много тестирований. Фото: РИА Новости Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом лучше обстоит в тех регионах, где проводится много тестирований. Фото: РИА Новости
Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом лучше обстоит в тех регионах, где проводится много тестирований. Фото: РИА Новости

Голикова подчеркнула, что при принятии решения об отмене ограничительных мер необходимо учитывать данные по ряду критериев, "чтобы потом не пришлось возвращаться обратно". "Это очень чувствительные показатели, которые мы должны с вами вместе мониторировать", - сказала вице-премьер. "Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день", - сказала она. Какие это регионы, Татьяна Голикова не уточнила.

К числу важнейших показателей относится также уровень заболеваемости. В среднем по стране он составляет 210,2 человека на 100 тысяч населения. В 13 субъектах Федерации, включая Москву, Подмосковье, Мурманскую область и ЯНАО, этот коэффициент превышает среднероссийский уровень.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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При этом смертность от COVID-19 в России в разы меньше, чем во многих других странах, и составляет 0,95%, указала вице-премьер. Самый низкий уровень летальности зарегистрирован в Тамбовской, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской и Свердловской областях, Татарстане и Тыве. В четырех субъектах - Курганской и Сахалинской областях, Республике Алтай и Ненецком автономном округе - не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Ситуация с коронавирусом лучше обстоит в тех субъектах, где проводится много тестирований, заявила Татьяна Голикова. Она привела в пример Севастополь - "на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России". Что же касается страны в целом, то по масштабам тестирования Россия остается абсолютным мировым лидером.

По состоянию на середину мая в государственный реестр включены сведения о 24 тест-системах, которые определяют как присутствие вируса в организме (ПЦР), так и наличие антител к нему (ИФА). Всего в России проведено более 7,3 млн исследований на коронавирус в 650 лабораториях, в том числе - 90 частных. На разработку тест-систем и вакцины выделено 3,1 млрд рублей. Разработка вакцин ведется на 14 платформах в общем количестве 47. "Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - отметила Голикова.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, подводя итоги "правительственного часа", заявила, что пока рано расслабляться. "Сегодня мы все должны не забывать благодарить руководство страны за то, что такие серьезные меры были приняты", - сказала она и призвала граждан, а также своих коллег и дальше соблюдать меры предосторожности. Тем более что COVID не обошел Совет Федерации - им переболели пятеро сенаторов и несколько сотрудников аппарата.

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