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Холли Берри сыграет в фильме Эммериха о столкновении Луны с Землей

Новости
    20.05.2020, 16:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм-катастрофа мастера тотальных ландшафтных разносов Роланда Эммериха "Падение Луны" (Moonfall) обзавелся исполнительницей главной женской роли.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Как передает THR, к ранее заявленному Джошу Гаду присоединяется лауреат "Оскара" Холли Берри. Она сыграет бывшую астронавтку, ставшую в НАСА чиновником. При этом данные о полете ее персонажа содержат ключ к пониманию происходящего.

Издание отмечает, что заполучить Берри - большая удача, так как в последнее время она довольно мало снималась - редко появляется на больших экранах.

Гад воплотит в ленте классический, видимо, образ полусумасшедшего эксцентричного ученого Кей Си Хаусмана, предсказавшего точную дату столкновения Луны с Землей. И теперь, чтобы попытаться предотвратить неприятность на распоясавшийся и сошедший со своей орбиты ("под влиянием неведомых сил") спутник… да, направляется разнокалиберная команда спасителей-бурильщиков.

Если все пойдет гладко, Эммерих приступит к съемкам осенью. Точной даты премьеры пока нет. Вероятно - где-то в следующем году.

Роланд выступит сценаристом, продюсером и постановщиком проекта.

Напомним, что последний фильм режиссера - прошлогодний "Мидуэй" - при бюджете в сто миллионов собрал чуть более 125, то есть провалился в прокате.

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