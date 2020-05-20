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Рубрика: Общество

Яндекс подскажет онлайн-кружок

Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Собрать и запрограммировать робота? Курс юного-инженера доступен бесплатно и онлайн. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Собрать и запрограммировать робота? Курс юного-инженера доступен бесплатно и онлайн. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Собрать и запрограммировать робота? Курс юного-инженера доступен бесплатно и онлайн. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Яндекс создал навигатор по онлайн-кружкам для детей. Для дошколят - "Нескучная математика", "Бэби-клубы" и другие "развивайки". Для 1-4-х классов - "Зарядка для ума", творческие эксперименты и даже промышленный дизайн, а для старшеклассников есть онлайн-занятия по инженерии и конструированию, курсы по нейротехнологиям. Плюс музыка, танцы, иностранные языки...

Фото: iStock
Стартовала "культурная" неделя для школьников в соцсетях

Выбрать виртуальный кружок и записаться на него можно на платформе Яндекс.Школа. Здесь есть видеоуроки по разным предметам и курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Плюс сервис для онлайн-занятий и интерактивные задания для младших классов. Новой платформой для дистанционного образования воспользовались уже более двух миллионов школьников. Они посмотрели видеоуроки более 3,5 миллиона раз и решили 1,5 миллиона задач. А теперь для них доступны еще и сотни онлайн-кружков.

- Все курсы, лекции, вебинары, которые вошли в навигатор, были тщательно отобраны экспертами Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), систематизированы по возрастам и темам: искусственный интеллект, нейротехнологии, интернет вещей, беспилотники и другие, - подчеркнул лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов. - Мы рекомендуем их как лучшие в своих направлениях. Теперь гораздо больше российских школьников смогут заниматься в технологических кружках онлайн.

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