Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания

Получить необходимые технические средства реабилитации все люди, имеющие категорию инвалидности, смогут не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Соответствующий законопроект после согласования с профильными министерствами направлен в правительство, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Ранее средства реабилитации выдавались только по месту жительства, то есть по месту постоянной регистрации гражданина, - объяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. - Предлагаемый законопроект исключает прямое указание о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации по месту жительства. Это позволит гражданам с инвалидностью получать средства реабилитации там, где они фактически находятся. Это особенно актуально для граждан, переехавших в другой регион или проходящих длительное лечение".

Прежде получить технические средства реабилитации, подчас весьма дорогостоящие, можно было только в по месту регистрации. Так было сделано, чтобы исключить возможность злоупотреблений. Теперь такое ограничение устранено, а контролировать добросовестность получателя будут за счет единой для всей страны системы учета и межведомственного взаимодействия. Обратиться за положенными техсредствами реабилитации можно будет в отделение Фонда социального страхования в любом уголке страны. В Москве этой работой занимаются органы соцзащиты.

После одобрения правительством законопроект будет направлен в Госдуму.