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20.05.2020 11:33
Рубрика: Культура

ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может не открыться после пандемии

Текст: Наталья Лебедева

Музеи по всему миру закрыли свои двери для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, предупреждают в ЮНЕСКО и Международном совете музеев, 13 процентов музеев (или каждый восьмой музей в мире) уже не смогут возобновить работу после завершения пандемии. В особой зоне риска оказались музеи в бедных странах.

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В сети европейских музейных организаций (NEMO) подсчитали, что музеи в главных туристических центрах, таких как Париж, Вена или Амстердам, потеряли около 80 процентов своих доходов. А это сотни тысяч евро в неделю.

По словам замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, музеи пока не знают, как вернуть хотя бы часть упущенной прибыли. Для того чтобы открыться, им предстоит обновить инфраструктуру и обеспечить социальную дистанцию между сотрудниками и посетителями, но на это нет средств.

Эрнесто Оттоне отметил, что музеи впервые оказались в подобной ситуации и выйти из кризиса им будет очень непросто. Поэтому он обратился к мировой общественности с просьбой оказать максимальную поддержку музейной отрасли. А сделать это можно только одним способом - активно посещая музеи. Слова представителя ЮНЕСКО приводит "Интерфакс".

Одним из первых свою работу возобновил легендарный Акрополь в Афинах. А по мере того, как в разных странах начинают ослаблять ограничения, постепенно открываются и другие музеи и популярные у туристов достопримечательности.

Культура Арт Музеи и памятники Международные организации ООН ЮНЕСКО

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