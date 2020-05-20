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20.05.2020 04:44
Рубрика: Экономика

На какие соцпакеты сейчас можно рассчитывать

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Бассейны, фитнес-клубы, курсы английского и бесплатные обеды в офисах, - все эти опции, которыми хорошие компании поощряют лояльность сотрудников, этой весной стали недоступны. Пропали и корпоративные мероприятия для детей сотрудников.
Есть жизнь без корпоративного фитнеса или нет, - вот в чем вопрос. Фото: iStock / Viacheslav Peretiatko Есть жизнь без корпоративного фитнеса или нет, - вот в чем вопрос. Фото: iStock / Viacheslav Peretiatko
Есть жизнь без корпоративного фитнеса или нет, - вот в чем вопрос. Фото: iStock / Viacheslav Peretiatko

Соцпакеты или пропали из описания вакансий, или их описание повторяют из прежних объявлений, сейчас соискатели на этот фактор обращают минимальное внимание.

"Соцпакеты интересуют только сотрудников корпоративного сектора среднего и высшего уровня, до пандемии они играли для них весьма заметную роль при выборе места работы, - отмечает заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. - Подавляющему большинству - а сейчас и практически всем - гораздо важнее сама возможность официального трудоустройства и получения регулярной зарплаты".

Фото: Константин Лейфер/ТАСС
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Дополнительные выходные дни, медицинское страхование и компенсация расходов на проезд и сотовую связь - вот тройка самых востребованных компонентов соцпайка. Такие данные дало исследование Randstad employer brand research, проведенное этой зимой в России. Сотовая связь и отчасти медицина остались актуальными, но проезд, как и дополнительные дни дома стали мало для кого актуальны. Между тем именно неудовлетворенность социальным пакетом вошла в число основных причин смены работы.

Самим компаниям сейчас тоже не позавидуешь. Кроме отдельных счастливчиков, главным образом из сферы продуктового ретейла или тех, кто занят пошивом медицинских масок, состояние всех остальных можно описать словами "дышим и держимся". Поэтому надеяться на их щедрость или даже расточительность было бы, наверное, не совсем правильно. Тем более набор благ из соцпакета - добрая воля работодателя. Но если условия их предоставления прописаны в трудовом договоре или локальном правовом акте, то оговоренный соцпакет становится обязанностью работодателя, объясняет руководитель направления антимонопольного регулирования государственных заказов юридической компании A.T.LEGAL Любовь Боженко. И тут у персонала возникает право требовать положенных благ.

Набор благ из соцпакета - добрая воля работодателя

В некоторых случаях для изменения или прекращения действия соцпакета руководителю потребуется согласовать эти меры с представительным органом работников. Если же соцпакет прописан в трудовом договоре, для его немедленной корректировки потребуется согласие самого работника. В одностороннем порядке руководитель сможет изменить эти условия только с предварительным уведомлением за два месяца.

"Вместо споров о том, кто кому что должен, стоит разработать новый соцпакет, на обеспечение которого у компании хватит ресурсов, - рекомендует Боженко. - Абонементы в фитнес-клубы могут быть заменены подпиской на онлайн-тренировки, очные курсы иностранного языка - на занятия по интернету и так далее. Причем эти новые варианты затем можно прописать в новом локальном правовом акте организации и тем самым исключить возможные конфликты".

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