Из смартфонов OnePlus уберут возможность "видеть сквозь одежду"

Разработчики отключат фотохромный фильтр в камере смартфонов OnePlus 8 Pro, позволяющий просвечивать предметы насквозь за счет регистрации отраженного изображения.

Об этом представители компании заявили на странице в Weibo.

В компании отметили, что фотохромный фильтр разрабатывался для создания необычных пейзажных фотографий, а его использование с другими целями может нарушать конфиденциальность.

Отключение фотохромного фильтра в камере произойдет в ближайшее время с выходом очередного обновления. В OnePlus подчеркнули, что после доработки функция будет возвращена в приложение камеры.

Беспокойство компании отчасти оправдано - владельцы OnePlus 8 Pro выяснили, что стандартное приложение камеры позволяет не только просвечивать пластиковые предметы, но и в буквальном смысле видеть сквозь одежду.

New OnePlus phone has 'X-ray camera' that can see through CLOTHES and plastic https://t.co/varQ7Gu57h — Jason (@thegozz_1) May 20, 2020