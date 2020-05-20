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Из смартфонов OnePlus уберут возможность "видеть сквозь одежду"

Текст:   Антон Благовещенский
20.05.2020,  
12:35
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики отключат фотохромный фильтр в камере смартфонов OnePlus 8 Pro, позволяющий просвечивать предметы насквозь за счет регистрации отраженного изображения.

Об этом представители компании заявили на странице в Weibo.

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В компании отметили, что фотохромный фильтр разрабатывался для создания необычных пейзажных фотографий, а его использование с другими целями может нарушать конфиденциальность.

Отключение фотохромного фильтра в камере произойдет в ближайшее время с выходом очередного обновления. В OnePlus подчеркнули, что после доработки функция будет возвращена в приложение камеры.

Беспокойство компании отчасти оправдано - владельцы OnePlus 8 Pro выяснили, что стандартное приложение камеры позволяет не только просвечивать пластиковые предметы, но и в буквальном смысле видеть сквозь одежду.

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