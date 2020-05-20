Из столицы Киргизии 22 мая вылетит рейс в Екатеринбург и Новосибирск

Посольство России в Киргизии сообщило об организации для граждан РФ авиарейса 22 мая по маршруту Бишкек-Екатеринбург-Новосибирск.

По данным диппредставительства, места на борту будут предоставлены только тем, кто зарегистрировался на портале госуслуг и направляется в Екатеринбург, Новосибирск, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области, Алтайский, Красноярский край, республику Алтай, Тыву, Хакасию, ХМАО-Югру, ЯНАО.

- Принимаются авиабилеты "Уральских авиалиний", "S7" и "Аэрофлота" (на отмененные рейсы). В случае отсутствия билета, его можно будет приобрести в аэропорту перед вылетом (стоимость 200 евро) с оплатой в сомах или долларах, - объяснили в посольстве.