Медицина

Как белорусу в России оформить полис ОМС?

"Сам белорус, приехал в марте к сестре в Смоленск погостить, а тут российскую границу закрыли. Решил остаться. Сейчас повезло и я устроился на работу водителем. Могу ли я оформить полис обязательного медицинского страхования и как это сделать? Спасибо. Игорь В."

- Если вы заключили с российским работодателем официальный трудовой договор, то вы можете оформить полис обязательного медицинского страхования. Если трудового договора нет, то полис вы оформить не можете. Получить полис ОМС достаточно просто. Вам необходимо зайти на сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона по месту жительства. Сайты всех таких фондов есть на портале Федерального фонда: ffoms.ru. Смоленская область входит в Центральный федеральный округ. Там есть список страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС в вашем регионе. Обязательно ознакомьтесь с рейтингом страховых компаний, чтобы сделать правильный выбор. Он есть на портале Федерального фонда.

После того как вы определитесь со страховой компанией, вам необходимо будет приехать в офис организации, написать заявление и заполнить анкету. Большинство страховых медицинских организаций продолжают свою деятельность в период самоизоляции в соответствии с указом президента РФ от 2 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции".

Страховая компания, в день подачи заявления, выдаст временное свидетельство об оформлении полиса ОМС. На основании временного свидетельства вы имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи. Обратите внимание, что срок действия полиса ОМС для работающих белорусов действителен до конца календарного года, но не более срока действия заключенного трудового договора.

Документы

Как россиянке в Беларуси получить справку о семейном положении?

"Уже третий месяц находимся у родителей моего будущего мужа в Беларуси. Хотели пожениться в Москве, но в связи с коронавирусом решили не тянуть и играть свадьбу в Минске. В ЗАГСе мне сказали, что для регистрации брака нужна справка о том, что я в браке не состою. Что мне делать и как получить данную справку? Татьяна Т.".

- Чтобы получить справку, вам необходимо лично прийти в консульский отдел Посольства России в Беларуси и заполнить бланк заявления о том, что вы в браке не состоите.

Подлинность вашей подписи должна быть нотариально удостоверена консульским должностным лицом. Для этого вам необходимо будет предъявить российский паспорт и оплатить консульский сбор. Обратите внимание, что оплата производится только наличными в белорусских рублях в кассе консульского отдела посольства и составляет 10 долларов по курсу Нацбанка РБ. Документ выдается в тот же день.

Однако справку получить мало, органы ЗАГСа Беларуси требуют, чтобы данная справка была легализована в Главном консульском управлении МИД РБ. Поэтому после получения заверенной справки вам необходимо обратиться за ее легализацией в порядке живой очереди лично либо через третье лицо по адресу: г. Минск, улица Карла Маркса, дом 37 А. Прием документов производится с 8.00 до 10.30, выдача - с 15.00 до 16.00, с понедельника по пятницу.

Государственная пошлина за проставление штампа за один лист документа составляет 0,5 базовой величины (на май 2020 г. базовая величина в Беларуси составляет 27 рублей). Легализованная справка принимается органами ЗАГСа Беларуси в течение 6 месяцев.