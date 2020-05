Пандемия коронавируса может в одночасье сделать устаревшей концепцию опенспейса, которая на протяжении последних десятилетий поступательно крушила стены уходивших в прошлое кабинетов. Ведь теперь держать большое количество людей в одном помещении попросту опасно.

Многие из европейских компаний, возобновляющих работу, предпочитают пока оставлять на удаленке сотрудников, чьи рабочие места располагались в опенспейсах. Это меняет культуру корпоративного общения, чем довольны не все. "Мы больше не сможем подходить к другим столам, чтобы задать вопрос, придется звонить или писать, и вообще, видимо, общаться теперь будем меньше", - цитирует Euronews сотрудников одной торговой французской компании. Им дома не хватает чувства коллектива. А глава компании Жером Шабоди жалуется, что по телефону и почте уходит больше времени на принятие решений. Другие более оптимистичны, аргументируя, что дома заметно тише, а это помогает им сконцентрироваться.

Опенспейс был офисным трендом последних десятилетий, но пандемия грозит отправить его на свалку истории

Аналитики американского радио NPR прогнозируют, что в офисных опенспейсах станет меньше столов, увеличится дистанция между ними, появятся пластиковые перегородки, повсеместно будут стоять санитайзеры, исчезнут ручки на дверях и кнопки вызова лифта.

Опенспейс позволял бизнесу экономить на арендуемой площади, плотнее размещая сотрудников. Что может быть еще дешевле? Отсутствие офиса!

Точнее, офис на дому сотрудника - ведь так расходы за помещение ложатся на него. Пандемия вынудила весь мир провести масштабный эксперимент с удаленной работой. И многие фирмы осознали, что эффективности это не мешает. Зато, как подсчитали в Cognizant Center for the Future of Work, при переводе на удаленку компании могут сэкономить около 11 тысяч долларов в год на каждого сотрудника, сократив расходы на аренду помещений, отопление, мебель, оргтехнику. Неудивительно, что в Twitter разрешили сотрудникам работать вне офиса и после пандемии, предложив каждому "удаленщику" около 1 тысячи долларов на обустройство рабочего места дома. В США все больше фирм заявляют, что последуют этому примеру. Но и сами сотрудники при работе на дому смогут сберечь около 7 тысяч долларов в год за счет транспортных расходов, трат на одежду и присмотр за детьми.

Мнение

Анна Бурова, руководитель HR-консалтинга кадровой компании MapowerGroup Russia & CIS:

- Многие компании уже начали планировать изменения в офисных пространствах. Число сотрудников в офисе сократится минимум на четверть - кого-то оставят на удаленке, других уволят. Появится больше пространства - принятая скученность не позволяет соблюдать необходимую безопасную дистанцию между людьми.

Гибкий подход к организации пространства позволит быстро превращать залы с индивидуальными рабочими местами в холл для конференций. У людей появится возможность выходить на свежий воздух, минуя лифты и лестницы. Изменений будет много, причем большинству они должны понравиться.

Любовь Трунина, административный директор ИТ-компании КРОК:

- Повышенные требования к безопасности заставят установить голосовое управление в лифтах, двери, открывающиеся по сигналу датчика движения. В офисах будут работать индикаторы соблюдения дистанции между сотрудниками. Инструментов много, каждая компания возьмет то, что нужно именно ей. Останется повсеместная термометрия, особое внимание будет уделено дезинфекции. Но основные изменения будут в культуре взаимоотношений между людьми, адаптация к ним станет самым важным и сложным этапом.

Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services:

- Нас ждет сменный график работы, в офисе будут присутствовать от 30 до 50% сотрудников компании. Это позволит соблюдать безопасную дистанцию между ними. Вслед за Европой у нас массово начнут внедрять прозрачные перегородки между рабочими местами в открытых пространствах. При этом все, кто хоть как-то может выполнять работу из дома, в ближайшее время не выйдут на работу в офис даже после снятия карантина.

Подготовил Алексей Дуэль

Как вам это

Наталья Булгакова, бизнес-тренер, Новосибирск:

- Пандемия, безусловно, внесет свои коррективы, уже сейчас малый и средний бизнес, перейдя на онлайн-режим, не стремится возвращаться в офисы. Люди привыкают работать удаленно. Вероятнее всего, много офисных площадей останутся невостребованными. Для того чтобы провести совместные мероприятия, например совещание раз в неделю, можно арендовать отдельное помещение на некоторое время - коворкинг. Количество таких площадок в России росло и до COVID-19, и, думаю, после пандемии этот вид рабочего пространства получит новый стимул к развитию.

Михаил Гущин, директор по маркетингу, Санкт-Петербург:

- Становится очевидным, что и сейчас, во время самоизоляции, и в дальнейшем, после ее отмены, удаленный режим работы становится трендом. Поэтому посткоронакризисный офис во многом будет приобретать функцию коворкинга. Уже сейчас мы видим возрастающий спрос на такое место, например, в составе жилого комплекса или неподалеку.

Андрей Дзюба, основатель электронных проектов, Ростов-на-Дону:

- С приходом вируса в Ростов-на-Дону мы сразу перевели коллектив на удаленку, так как работали в формате опенспейс. Но работа из дома в несколько раз снизила эффективность работы менеджеров по продажам и других специалистов. У многих дома дети, семейные дела, и они не могут трудиться в полную силу. Поэтому выработали график, чтобы люди приходили в офис посменно, примерно раз в два-три дня. Естественно, расставили столы на максимально возможное расстояние, поставили перегородки, используем маски, санитайзеры и так далее. Вопрос в том, как долго это продлится - возможно, несколько месяцев или год с лишним. Уже сейчас понятно, что часть сотрудников в офис не вернутся, а останутся работать из дома. Хотя многие хотели бы вернуться к привычному формату работы.

Подготовили: Никита Зайков, Ольга Штраус, Александр Гавриленко