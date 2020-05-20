Ольга Гиловейня знает, как превратить обычную шерсть в золотое руно

Будете в городке Лиозно на Витебщине, не поленитесь заглянуть в здешний Дом ремесел. Местные мастера возрождают традиции по крупицам. Среди умельцев Ольга Гиловейня - художник, ремесленник и фелтмейкер, или по-простому валяльщик, знающий, как из непряденой шерсти сотворить чудо.

Валяние ворвалось в ее жизнь стремительно, как скорый поезд. Сравнение вполне уместно, ведь до этого Ольга лет десять отработала проводником. А однажды получила от начальника задание - дополнить железнодорожную форму черным беретом по сезону. Таким, с "пимпочкой", улыбается Ольга:

- Была у меня в загашнике черная шерсть. Нашла урок по мокрому валянию в Сети и справилась за полдня. Коллеги удивлялись: "Не может быть!"

Еще как может, стоит захотеть и включить творческую жилку. Физическая сила для валяльщика тоже не последнее дело, замечает Ольга:

- За одно изделие стирается пара резиновых перчаток. Грубую шерсть нужно перебрать, постирать, расчесать, выложить пышными облачками, чтобы легла ворсинка к ворсинке. Главные инструменты - чески, скалки, старинный рубель, вода, мыло, пленка, калькулятор, бумага и ручка. Без подсчетов никак, ведь нужно знать возможную усадку.

Сколько себя помнит, Ольга была рукодельницей. Бабушка прекрасно вышивала, а мама вела в школе кружок "Умелые руки". После выпускного пошла в училище легкой промышленности в Витебске, затем работала на швейной фабрике, но из-за проблем с жильем вернулась в Лиозно.

В Доме ремесел Ольга четвертый год. Занимается созданием традиционных народных костюмов, а еще ведет кружок по валянию "Шерстяника". Оригинальное название - это микс из "шерсти" и "земляники". Сочная ягода - бренд края и один из любимых сюжетов мастерицы. Ее землянички "горят" изящными брошками, превращаются в игрушки, брелоки и даже картины. Шерстяная живопись - отдельная тема, которую Ольга Гиловейня освоила не за один месяц. А теперь с радостью учит этому других. Такие картины - первое, что дети пробуют на кружке (для понимания техники). Разглядывая мягкие и очень уютные изделия, интересуюсь: "Фелтинг любому по плечу?" При желании вполне. Этой зимой на занятия приезжал "заграничный" ученик - Кирилл Богомолов, фермер из Смоленской области. Вместе с семьей он живет в приграничном Руднянском районе и в Лиозно частый гость. Объявление о кружке фелтинга увидел случайно и зашел на огонек. Попробовал валять сам и освоил азы, а еще презентовал Дому ремесел большой мешок шерсти от собственных овец. Хватило надолго, уточняет Ольга Гиловейня:

- Домашняя шерсть сегодня редкость, равна золотому руну. Используем ее только на аутентичные вещи. Для остальных берем магазинную.

Продвигать необычные изделия мастерице помогает интернет, а еще креативный подход

В экспозиционном зале подходим именно к таким работам - с историей. Шапки-магерки и ушанки, платки и свитки - красивые, теплые и вполне "носибельные". Про магерку говорили, что снять ее можно только в двух случаях, смеется, интригует собеседница:

- …Перед сном и паном. А вот эту валяную женскую свитку с боковыми клиньями у нас периодически хотят купить. Воротник у нее не меховой, а фантазийный. Дизайн придумали сами. Совсем скоро, - рассказала заведующая филиалом Дома ремесел Инесса Самусенко, - выйдет новая коллекция зимней традиционной одежды. Будут в ней и валяные вручную мужские головные уборы от Гиловейни. Креатив гарантирован.

Продвигать изделия помогает интернет, а еще креативный подход. Как не улыбнуться, нажав клик, когда видишь хештег #шерстьлюблюкакмоль?.. На валяные шапки и рукавицы, шарфы и бактусы, сумки и бусы спрос есть. Конечно же, и среди россиян тоже.

Кстати

Ольга Гиловейня пишет прекрасные стихи. Она - участник и дипломант многих конкурсов, в том числе российских. Сборник "Обнимая небо" Ольга посвятила своему отцу Николаю Александровичу и его мечте - стать летчиком.