Небывало низкой ставкой по ипотеке могут воспользоваться сейчас покупатели квартир в новостройках. Правительство для поддержки населения и строительной отрасли субсидирует ставку до 6,5%. Оформить такую ипотеку можно до 1 ноября. На субсидирование процентов банкам бюджет готов потратить 6 млрд рублей в этом году и до 80 млрд рублей в целом. Ставка будет субсидироваться весь срок кредита.

В некоторых банках минимальная ставка еще ниже 6,5%. Так, она составляет 6,1% в Сбербанке, 6% в Промсвязьбанке, 6,25% в банке "Открытие", 6,3% в Россельхозбанке. Всего заявки на участие в программе подали 54 банка.

Потенциальными заемщиками подано уже почти 70 тысяч заявок на льготную ипотеку, сообщает ДОМ.РФ. Одобрено 48,2 тысячи заявок, выдано 10,2 тысячи кредитов на 26,5 млрд рублей. Предполагается, что до 1 ноября в рамках программы будет выдано 247 тысяч кредитов на 740 млрд рублей. Это создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Причем более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов, говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Как отмечает ДОМ.РФ, к середине мая ставки по ипотеке в целом начали снижаться. Средняя ставка по кредитам на новостройки в крупнейших банках составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье - 8,86%. Ожидается, что снижение средней ставки продолжится, и с учетом других ипотечных программ с госучастием ("Семейной" и "Дальневосточной" ипотеки) она достигнет 6,9%. При этом из-за разницы между ставками на первичном и вторичном рынках жилья россияне будут проявлять больший интерес к новостройкам.

Как подчеркнул и.о. главы минстроя Никита Стасишин, сейчас баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки "абсолютно уникален": "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры".