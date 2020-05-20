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Текст:   Марина Трубилина 
18:15 20.05.2020

Лучшее время для покупки квартиры

Небывало низкой ставкой по ипотеке могут воспользоваться сейчас покупатели квартир в новостройках. Правительство для поддержки населения и строительной отрасли субсидирует ставку до 6,5%. Оформить такую ипотеку можно до 1 ноября. На субсидирование процентов банкам бюджет готов потратить 6 млрд рублей в этом году и до 80 млрд рублей в целом. Ставка будет субсидироваться весь срок кредита.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В некоторых банках минимальная ставка еще ниже 6,5%. Так, она составляет 6,1% в Сбербанке, 6% в Промсвязьбанке, 6,25% в банке "Открытие", 6,3% в Россельхозбанке. Всего заявки на участие в программе подали 54 банка.

Фото: iStock
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Потенциальными заемщиками подано уже почти 70 тысяч заявок на льготную ипотеку, сообщает ДОМ.РФ. Одобрено 48,2 тысячи заявок, выдано 10,2 тысячи кредитов на 26,5 млрд рублей. Предполагается, что до 1 ноября в рамках программы будет выдано 247 тысяч кредитов на 740 млрд рублей. Это создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Причем более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов, говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Как отмечает ДОМ.РФ, к середине мая ставки по ипотеке в целом начали снижаться. Средняя ставка по кредитам на новостройки в крупнейших банках составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье - 8,86%. Ожидается, что снижение средней ставки продолжится, и с учетом других ипотечных программ с госучастием ("Семейной" и "Дальневосточной" ипотеки) она достигнет 6,9%. При этом из-за разницы между ставками на первичном и вторичном рынках жилья россияне будут проявлять больший интерес к новостройкам.

Как подчеркнул и.о. главы минстроя Никита Стасишин, сейчас баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки "абсолютно уникален": "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина