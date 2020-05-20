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Рубрика: В мире

От нашего стола - до вашего

Как рестораны в разных странах мира заботятся о безопасности клиентов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Во многих странах мира после длительного простоя открываются рестораны и кафе. При этом перед их владельцами встала непростая задача, как не подвергнуть опасности здоровье клиентов, выполнить обязательные нормы социального дистанцирования и в то же время сохранить ту атмосферу уюта и праздника, ради которой люди приходят в такого рода заведения. И тут тот случай, когда голь, что называется, на выдумки хитра.
Ресторан в немецком Шверине одевает посетителей в такие экстравагантные шляпы ради соблюдения социальной дистанции. Фото: facebook.com / @cafe & konditorei rothe Ресторан в немецком Шверине одевает посетителей в такие экстравагантные шляпы ради соблюдения социальной дистанции. Фото: facebook.com / @cafe & konditorei rothe
Ресторан в немецком Шверине одевает посетителей в такие экстравагантные шляпы ради соблюдения социальной дистанции. Фото: facebook.com / @cafe & konditorei rothe

В американском ресторане Lokal Fish Tales в городе Оушен-Сити штата Мэриленд дебютировали разработанные одной из местных компаний столы с бамперами. По факту это большие надувные круги, в центре которых находятся круглые столы на колесах с местом для одного едока. Посетители могут не только пообедать, но и пообщаться друг с другом, перемещаясь от столика к столику и сохраняя при этом необходимую дистанцию около 180 см.

Фото: Reuters
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В Бангкоке рестораторы дали волю фантазии. В тайском Bar-B-Q Plaza за столиками, которые нельзя занимать, владельцы заведения рассадили больших картонных динозавров, что позволило соблюсти социальную дистанцию между клиентами. А в заведении вьетнамской кухни Maison Saigon с людьми соседствуют милые плюшевые панды. Другой подход использовали в ресторане Penguin Eat Shabu, где гости сами готовят себе заказанное блюдо прямо за столиком. Там каждого посетителя "обнесли" прозрачной пластиковой перегородкой. Подобный принцип взяли на вооружение и в одном из баров в японском городе Акито. Но там стол, за которым могут сесть двое людей, разделили прозрачным пластиковым щитом.

Экстравагантным способом напомнили людям о необходимости держать дистанцию в кафе Rothe немецкого города Шверин. Хозяйка заведения решила, что посетителям будут выдавать шляпы с длинными разноцветными губками, которые "по-дурацки" помешают опасному сближению. "В эти тяжелые времена мне хочется, чтобы люди улыбались", - пояснила свою задумку Жаклин Роте изданию Business Insider.

В Вильнюсе в рамках борьбы с коронавирусом в распоряжение владельцев кафе и ресторанов предоставили общественные места в центре города, в том числе знаменитую Кафедральную площадь. По принятым в Литве правилам безопасности теперь в кафе могут находиться не больше двух человек за столиком, а расстояние между столами должно составлять два метра. Это создало проблему для многих рестораторов в Старом городе, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его узкие улочки делают размещение столиков на улице нереальным. Поэтому власти предложили бизнесменам использовать городские пространства, чтобы безопасно рассадить посетителей.

А гостям ресторана в американском Оушен-Сити предлагают дистанцироваться друг от друга в столах с надувными бамперами Фото: Reuters
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