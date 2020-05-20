Максимальный размер пособия по безработице в этом году увеличен с 8 тысяч рублей до уровня МРОТ - 12 130 рублей в месяц, и он будет назначен всем, кто встал на учет после 1 марта этого года. Начисление таких пособий началось с 1 апреля и продолжится как минимум до 30 июня.
Кроме того, безработные, имеющие несовершеннолетних детей и потерявшие работу после 1 марта, получат от государства дополнительно по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Эта доплата временная, назначается с апреля по июнь. Если безработными стали и мать, и отец, дополнительные 3 тысячи сможет получить только один из родителей.
"В семьях, где один из взрослых теряет работу и доход, больше всего страдают дети", - заявил глава минтруда Антон Котяков. Поэтому основной упор в оказании социальной помощи будет направлен именно на родителей. По информации ведомства, у большинства представителей среднего класса нет долгосрочных сбережений, поэтому для них даже временная потеря зарплаты превращается в очень острую проблему.
Упрощен порядок постановки на учет в службе занятости. Для этого теперь достаточно заполнить заявление онлайн на порталах госуслуг и "Работа в России". Все необходимые проверки и подтверждения будут проведены в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
В минтруде полагают, что в мае и июне безработица может продолжить расти, затем ситуация на рынке труда стабилизируется. По предположению Антона Котякова, к этому моменту станет ясно истинное число безработных, в том числе и тех, кто прежде трудился в "сером" секторе, и правительство сможет предложить новый актуальный пакет мер поддержки.