Число зарегистрированных безработных возросло с 700 тысяч на конец 2019 года до 1,6 млн человек по состоянию на 18 мая. Почти половина из вставших на учет в этом статусе уже как минимум год не имели официальной работы или трудились в "сером" секторе. Встать на биржу труда их побудило увеличение пособия по безработице и упрощение процесса регистрации. По оценкам минтруда, общее число зарегистрированных безработных может вырасти в ближайшие месяцы до 2,5 млн человек. При этом число безработных, определяемых по методологии Международной организации труда, составит 5,2 млн человек.

Максимальный размер пособия по безработице в этом году увеличен с 8 тысяч рублей до уровня МРОТ - 12 130 рублей в месяц, и он будет назначен всем, кто встал на учет после 1 марта этого года. Начисление таких пособий началось с 1 апреля и продолжится как минимум до 30 июня.

Кроме того, безработные, имеющие несовершеннолетних детей и потерявшие работу после 1 марта, получат от государства дополнительно по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Эта доплата временная, назначается с апреля по июнь. Если безработными стали и мать, и отец, дополнительные 3 тысячи сможет получить только один из родителей.

"В семьях, где один из взрослых теряет работу и доход, больше всего страдают дети", - заявил глава минтруда Антон Котяков. Поэтому основной упор в оказании социальной помощи будет направлен именно на родителей. По информации ведомства, у большинства представителей среднего класса нет долгосрочных сбережений, поэтому для них даже временная потеря зарплаты превращается в очень острую проблему.

Безработные получат дополнительно еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка

Упрощен порядок постановки на учет в службе занятости. Для этого теперь достаточно заполнить заявление онлайн на порталах госуслуг и "Работа в России". Все необходимые проверки и подтверждения будут проведены в рамках электронного межведомственного взаимодействия.

В минтруде полагают, что в мае и июне безработица может продолжить расти, затем ситуация на рынке труда стабилизируется. По предположению Антона Котякова, к этому моменту станет ясно истинное число безработных, в том числе и тех, кто прежде трудился в "сером" секторе, и правительство сможет предложить новый актуальный пакет мер поддержки.