"Какой ты диван". Россияне на карантине начали искать диваны со своим именем

В российском сегменте интернета неожиданно включился новый флешмоб: пользователи вбивают в поисковик запрос "диван + имя" и публикуют результат у себя в блоге.
Родоначальником флешмоба стал пользователь Roger666 - во всяком случае, он сам так утверждает.
Кажется я случайно породил дивано-флешмоб! Мне попался диван Vittorio, картинку показали @Vittorio_teo и мне передали ответ 😜 pic.twitter.com/EqzOJ03oCb— Roger666 (@ro_666) May 18, 2020
Довольно быстро выяснилось, что диваны, продающиеся в России, имеют в названии большинство популярных мужских и женских имен. Кому-то нравится, потому что названный в их честь диван выглядит роскошно или элегантно, а кому-то достались не такие привлекательные диваны.
Диван Татьяна. Волнуется. pic.twitter.com/K0ytcai3yJ— Загадочная Моль (@ZagadochnayaMol) May 20, 2020
Какой ты диван?— Destiny_In_Fear (@ashlapova88) May 20, 2020
А я вот такой диван. pic.twitter.com/ThkA5gdzH6
В мире диванов я, как бы двусмысленно это ни звучало, вешу 106 кг, имею коричневый цвет и механизм раскладывания тик-так, что бы это ни значило. pic.twitter.com/RdVoYhnR7g— Бушейша ходит в наморднике (@busheisha) May 20, 2020
диван "ольга" как-то подозрительно похож то ли на лавочку то ли на гроб https://t.co/e0ZR30P4Vo pic.twitter.com/4IkHBK7FCQ— нищета и собаки (@cherrymustdie) May 20, 2020
Как и диван доступен каждому pic.twitter.com/jtB0wxRkA5— П р и я т е л ь (@mr_extremal) May 20, 2020
А Н Т И К О Г О Т Ь https://t.co/dqCyq7jrNY pic.twitter.com/YA8fUIQzu7— Gevorg Akopian (@gevakopyan) May 19, 2020
Сплошное разочарование, а не диван pic.twitter.com/UjwH2lapbw— Evgen Romin (@EvgenRomin) May 20, 2020
У меня диван интроверта, всё правильно pic.twitter.com/osXu0HROwx— hate_machine (@dunkeIheit) May 20, 2020
К флешмобу присоединилась сборная России по футболу.
Наши диваны. pic.twitter.com/y1493wAI7L— Сборная России (@TeamRussia) May 20, 2020