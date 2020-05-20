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"Какой ты диван". Россияне на карантине начали искать диваны со своим именем

Текст:   Антон Благовещенский
20.05.2020,  
14:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В российском сегменте интернета неожиданно включился новый флешмоб: пользователи вбивают в поисковик запрос "диван + имя" и публикуют результат у себя в блоге.

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Родоначальником флешмоба стал пользователь Roger666 - во всяком случае, он сам так утверждает.

Довольно быстро выяснилось, что диваны, продающиеся в России, имеют в названии большинство популярных мужских и женских имен. Кому-то нравится, потому что названный в их честь диван выглядит роскошно или элегантно, а кому-то достались не такие привлекательные диваны.

К флешмобу присоединилась сборная России по футболу.

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