"Какой ты диван". Россияне на карантине начали искать диваны со своим именем

В российском сегменте интернета неожиданно включился новый флешмоб: пользователи вбивают в поисковик запрос "диван + имя" и публикуют результат у себя в блоге.

Родоначальником флешмоба стал пользователь Roger666 - во всяком случае, он сам так утверждает.

Кажется я случайно породил дивано-флешмоб! Мне попался диван Vittorio, картинку показали @Vittorio_teo и мне передали ответ 😜 pic.twitter.com/EqzOJ03oCb — Roger666 (@ro_666) May 18, 2020

Довольно быстро выяснилось, что диваны, продающиеся в России, имеют в названии большинство популярных мужских и женских имен. Кому-то нравится, потому что названный в их честь диван выглядит роскошно или элегантно, а кому-то достались не такие привлекательные диваны.

Какой ты диван?

А я вот такой диван. pic.twitter.com/ThkA5gdzH6 — Destiny_In_Fear (@ashlapova88) May 20, 2020

В мире диванов я, как бы двусмысленно это ни звучало, вешу 106 кг, имею коричневый цвет и механизм раскладывания тик-так, что бы это ни значило. pic.twitter.com/RdVoYhnR7g — Бушейша ходит в наморднике (@busheisha) May 20, 2020

диван "ольга" как-то подозрительно похож то ли на лавочку то ли на гроб https://t.co/e0ZR30P4Vo pic.twitter.com/4IkHBK7FCQ — нищета и собаки (@cherrymustdie) May 20, 2020

Как и диван доступен каждому pic.twitter.com/jtB0wxRkA5 — П р и я т е л ь (@mr_extremal) May 20, 2020

А Н Т И К О Г О Т Ь https://t.co/dqCyq7jrNY pic.twitter.com/YA8fUIQzu7 — Gevorg Akopian (@gevakopyan) May 19, 2020

Сплошное разочарование, а не диван pic.twitter.com/UjwH2lapbw — Evgen Romin (@EvgenRomin) May 20, 2020

У меня диван интроверта, всё правильно pic.twitter.com/osXu0HROwx — hate_machine (@dunkeIheit) May 20, 2020

К флешмобу присоединилась сборная России по футболу.