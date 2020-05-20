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Рубрика: Общество

Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме

Текст: Денис Передельский
Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой.

Как сообщает агентство Associated Press, израильские археологи представили результаты раскопок, проведенных в подземельях Храмовой горы. Работы проводились миссией Управления древностей Израиля.

Археологи открыли новые участки обширной сети древних подземных проходов, пролегающих в непосредственной близости от Западной стены. Один из ее участков всемирно известен как Стена Плача.

Фото: Kobi Harati / City of David
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Раскопки стартовали в прошлом году. Археологи решили изучить остатки позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Началось все с исследования простого плиточного пола, вымощенного белой мозаикой.

Именно под ним был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в породе. В этих нишах были обнаружены целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка.

Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет назад. Ученые считают, что найденные подземные помещения являются их ровесниками, то есть они были вырублены в скальной породе тоже около 2000 лет назад.

Как отметил руководитель раскопок Барак Монниккендам-Гивон, никогда ранее в этом древнем городе подобной сети крошечных подземных камер не находили. По его словам, они "очень загадочные". Ученые пока не знают, для чего использовались эти крошечные камеры.

Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году н.э.

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