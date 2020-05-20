Распоряжение главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 309-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180002, 1000202005180001) следующие изменения:

1) в пункте 8:

абзац первый после слов "Рекомендовать лицам," дополнить словами "в том числе иностранным гражданам,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия совместно с Министерством здравоохранения Республики Карелия организовать прием возвращающихся из иностранных государств граждан, проживающих в Республике Карелия, и их доставку на территорию Республики Карелия с учетом выполнения требований Роспотребнадзора.";

2) абзац девятый пункта 8.3 после слов "на входе в объект розничной торговли"

дополнить словами "и в торговых помещениях";

3) абзац третий пункта 14.3 дополнить словами ", осуществлять мониторинг выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, требований настоящего распоряжения".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







