Кинопродюсеры вручат свою премию в онлайн-формате 31 мая

Премия АПКиТ, на которой продюсеры вручают свои призы, существует семь лет. Но в этом году решено провести ее в онлайн-формате. Об этом объявил на Совете экспертов в "РГ" Сергей Сельянов.

"Мы приняли решение перенести премию АПКиТ в онлайн, проведем ее в конце мая, сделаем это максимально по-деловому и скромно. Освободившиеся деньги - постараемся ими поддержать наших коллег-кинематографистов, тех, кого коснулась нынешняя ситуация в наибольшей степени", - сказал продюсер. И добавил: "В следующем году мы опять соберемся очно. Лишь бы было, что оценивать".

А сегодня пришла новость о том, что продюсеры определились с датой - вручение VIII Премии АПКиТ состоится в онлайн-формате 31 мая.

Мероприятие будет транслироваться на официальном сайте Пятого канала, генерального информационного партнера церемонии. Она начнется в 19:00 по московскому времени. Для просмотра нужно будет перейти по ссылке.

Продюсеры назовут призеров в 22 номинациях и обладателей трех специальных призов жюри - "За создание наиболее благоприятных условий для съемок", "За многолетнюю верность сериалам" и "За расширение границ". Статуэтки будут доставлены в офис кинокомпаний - производителей победивших проектов в течение недели с момента объявления лауреатов.

Напомним, что премия АПКиТ присуждается российским сериалам и фильмам, а также представителям кинематографической отрасли, которые внесли вклад в ее развитие. В жюри входят продюсеры - руководители кинокомпаний, состоящих в АПКиТ.

"Мы признательны нашим партнерам за поддержку: что они нашли возможность оказать нам содействие в объявлении лауреатов. В текущем году провести мероприятие в его традиционном формате - когда именитые продюсеры, режиссеры, актеры встречаются в торжественной обстановке, чтобы порадоваться успехам друг друга - к сожалению, не представляется возможным. Но во всем нужно искать плюсы: часть средств, которые мы планировали потратить на организацию церемонии, будут направлены в благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства "Артист" с целью обеспечения лекарствами и продуктами питания актеров старшего поколения, которые нуждаются в помощи", - комментирует Ольга Жукова, исполнительный директор АПКиТ.