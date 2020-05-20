С нового учебного года классные руководители к своей зарплате начнут получать особую надбавку - пять тысяч рублей из федерального бюджета. Причем в дополнение к уже существующим региональным выплатам.

Почему это так важно? Современный классный руководитель - наставник и рулевой для своих учеников. В московской школе N 2065 разработали электронный портал "Я - руководитель класса", где каждый учитель может отмечать достижения ребят и получить оценку своей работе.

- Задача - найти подход к каждому ребенку, помочь выбрать дополнительные занятия, кружки, секции, которые позволят раскрыть талант и отличника, и условного двоечника-прогульщика, - говорит директор школы Наталия Файдюк. - Например, Петя уже несколько лет занимается легкой атлетикой, и для него успех - победа на первенстве города. А для Миши из этого же класса успех - выступить с докладом на общешкольной конференции. Совсем разные "весовые категории", но и дети со своими интересами. Классный руководитель создает такие условия, чтобы каждый достиг своих собственных высот.

По мнению директора школы, с таким подходом перестает работать расхожий стереотип: хулиган не может добиться успехов. Оказывается, дети, у которых поведение хромает, часто социально одарены: у них отлично получается помогать младшим. Классный руководитель может увидеть это и направить активность ребенка в позитив.