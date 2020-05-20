Указ главы Республики Коми от 20 мая 2020 года № 48 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях распространения рисков COVID-19, рекомендаций (предложений) Главного государственного санитарного врача по Республике Коми, в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1 . обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу;";

2) в пунктах 11, 16.1 слова "до 21 мая 2020 г." заменить словами "по 30 мая 2020 г. включительно";

3) в пункте 13.7 слова "в дни проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках оказания образовательных услуг" заменить словами "по 29 мая 2020 года включительно";

4) в пункте14.3 слова "с 15 марта по 30 апреля 2020 года" заменить словами "в период действия режима повышенной готовности";

5) в пункте 14.6 слова "в дни проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий" заменить словами "по 29 мая 2020 года включительно (при пятидневной учебной неделе) и по 30 мая 2020 года включительно (при шестидневной учебной неделе)";

6) в подпункте 4 пункта 19.1 слова "4 - 12" заменить словами "4 - 8";

7) в пунктах 19.1, 20, 21, 22 слова "21 мая" заменить словами "30 мая";

8) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 20 мая 2020 г. № 48





"Приложение № 3 к Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16

Перечень противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

I. Общие противоэпидемические мероприятия

1. Рассмотреть возможность сохранения работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации (учреждения, предприятия), или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания).

2. Обеспечить:

использование средств защиты органов дыхания (масок и иных подобных средств) всеми работающими;

соблюдение социального дистанцирования работников (расстояние между ними не менее 1,5 метра).

3. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярное мытье рук с мылом и обработка кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, в том числе перед приемом пищи).

4. Организовать для работников ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование).

5. Организовать при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкостями, лосьонами, гелями с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

6. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкостей, лосьонов, гелей, одноразовых салфеток) с аналогичным содержанием спиртов.

7. Организовать в течение рабочего дня осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

8. Запретить вход в организацию лицам, не связанным с ее деятельностью, с проведением работ по ремонту и обслуживанию оборудования или не являющимся клиентами (покупателями, посетителями).

9. Организовать перед открытием организации проведение генеральной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях (далее - дезинфицирующие средства по вирусному режиму).

10. Обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств

II. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы бань (моечных отделений)

1. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

2. Ограничение контактов между работниками и посетителями:

2.1. Организация посещения бань из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя.

2.2. Исключение ожидания посетителями внутри бани.

2.3. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кроме парильной, на расстоянии 1,5 метра).

3. Запрет на использование купелей, бассейнов, парильных.

4. Организация посменной работы сотрудников.

5. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

7. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд).

8. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (масок одноразовых или многоразовых, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчаток) (за исключением парильных).

9. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (простыней, полотенец и иного белья) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий).

10. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

11. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (в том числе комнат приема пищи, помывочных) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента.".







