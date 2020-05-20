Курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов

Популярный курорт Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов осенью. Как сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на газету The Jakarta Post, остров будет готов принять зарубежных гостей в октябре.

Это произойдет, если на Бали удастся сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. "За все время пандемии на Бали зарегистрирован лишь 371 случай коронавируса, четыре человека скончались. Это очень низкий процент по сравнению с остальной территорией Индонезии, где зафиксировано 19 тысяч случаев COVID-19", - отмечает издание.

По данным газеты, туризм играет очень важную роль в экономике Бали и от него так или иначе зависят 80 процентов населения острова.