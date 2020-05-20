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Рубрика: В мире

Траты или инвестиции?

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Политическая борьба на мировой арене периодически выплескивается в разные сферы, но еще пару месяцев назад немногие спрогнозировали бы, что в самом центре противостояния окажется Всемирная организация здравоохранения. Конечно, никакое, даже самое специализированное агентство в рамках ООН не может оставаться вне политики. Но задачи, стоящие перед ВОЗ, носят по определению универсальный характер, так что предполагается, что здесь влияние конкуренции держав минимально. Практика в очередной раз показала, что это, увы, иллюзия.

Президент США Дональд Трамп, ранее приостановивший финансирование ВОЗ до выяснения обстоятельств пандемии, выдвинул организации ультиматум. Она должна в месячный срок продемонстрировать свою эффективность, а главное - независимость от Китая, в противном случае Вашингтон выйдет из этой структуры и, соответственно, больше никогда не будет выделять ей средства. Угроза неприятная, Соединенные Штаты - крупнейший донор, на их долю приходилось 15% бюджета ВОЗ, который на 2020-2021 финансовый год составляет свыше 4,8 миллиарда долларов. Когда Трамп объявил о возможном прекращении платежей, представители ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что это ударит по ряду важных программ, в том числе по борьбе с полиомиелитом в Африке.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Претензии у Трампа чисто политические. Он назвал агентство "марионеткой Китая" за то, что оно якобы сознательно покрывало Пекин на начальном этапе заражения, а потом полностью приняло китайскую версию развития событий. 30 дней, данные ВОЗ на "исправление", скорее всего просто слова. В Белом доме, вероятно, уже принято решение выйти из организации, а крайний срок - просто для отвода глаз. Тем более что выполнить условия и доказать свою "независимость" от постоянного члена Совбеза Китая структура ООН не может даже теоретически.

Отложим в сторону текущие причины демарша США, с ними все понятно. Страна сильно пострадала от пандемии, а действия федерального правительства оптимальными считают только самые убежденные поклонники Трампа. Все это происходит на фоне начинающейся избирательной кампании, и зараза выбила из рук Трампа главный козырь - экономический подъем. И теперь крайне важно указать на "истинного виновного" (КНР и ее прислужников), а также продемонстрировать мощь возмездия.

Лишая ВОЗ финансирования, администрация Трампа рассчитывает оказать давление на эту и другие структуры

Это объяснение на самой поверхности. Справедливости ради надо сказать, что события конца прошлого - начала этого года, связанные с возникновением и распространением COVID-19, предстоит прояснить, мы знаем еще явно не все. И международное расследование деятельности ВОЗ в этот период, предложенное Австралией, а в итоге поддержанное многими странами, в том числе и самим Китаем, действительно полезно, если будет непредвзятым.

Нынешний генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, бывший министр здравоохранения, а потом иностранных дел Эфиопии, занял пост в 2017 году. Он стал первым руководителем организации, избранным прямым голосованием всех государств-членов, и значительно опередил соперников. При этом США, Великобритания и ряд западных стран-союзников за эфиопского кандидата не голосовали, зато его поддержал в полном составе Африканский союз и, что существенно, за него активно агитировал Китай. Американцы усматривают в этом основания для подозрений, на деле же можно говорить о фундаментальной тенденции - смещение баланса влияния в мировой системе от Запада к более равномерному распределению.

В Белом доме, вероятно, уже принято решение выйти из организации, а крайний срок - просто для отвода глаз

Трампу не откажешь в последовательности, он всегда заявлял, что наднациональные организации только обирают США и для них вредны. Любое правительство имеет право на такую точку зрения, но при этом надо понимать, что образующийся вакуум будет заполняться. После Второй мировой войны в Вашингтоне понимали, что вложения сил и средств в международные структуры - это не пустая трата денег, а выгодная инвестиция. И прежде ведущие западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты, пристально следили за тем, чтобы не потерять там "контрольный пакет". Постепенно внимание стало ослабевать, и действенность институтов снижалась, и внутренние проблемы государств становились все более насущными. Китай же давно и настойчиво работает над тем, чтобы делегировать своих людей на все международные уровни. Лишая ВОЗ финансирования, администрация Трампа рассчитывает оказать давление на эту и другие структуры, затормозить процесс диффузии власти. Результат может оказаться противоположным, если тот же Китай будет готов не только лоббировать интересы в международных институтах, но и взять на себя реальное финансовое бремя по их содержанию. До недавнего времени Пекин избегал лишних трат, теперь ситуация должна измениться. Те же самые Соединенные Штаты могли бы подробно рассказать Китаю, что доминирование, безусловно, окупается, но до этого оно требует вложений.

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