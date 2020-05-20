Май 2020: цены пока не растут, дома активно строятся, ипотека доступна!

В апреле 2020 года рынок новостроек столицы прошел новый стресс-тест, а в мае вышел на важный эволюционный этап. Уже можно с уверенность сказать, что он жив после карантина и имеет антитела к кризису. На фоне резкого ограничения физической возможности покупателей приезжать в офисы продаж и на объекты, существенно выросло количество обращений от потенциальных покупателей, что позволяет говорить о том, что восстановление будет быстрым.

Аналитики связывают это с двумя факторами: люди опасаются потерять деньги на фоне разгоняющейся инфляции. При этом в режиме самоизоляции у потенциальных покупателей больше времени для того, чтобы посещать сайты застройщиков и риэлторов, оставлять заявки и получать дистанционные консультации. Оживление коснулось не только жителей столицы и области, но и региональных покупателей - доля обращений из регионов выросла в апреле в два раза по сравнению с мартом.

Фото: Предоставлено Shome

Если сравнивать три весенних месяца, то можно вспомнить, что в марте на поведение покупателей влияли сразу несколько факторов. Ослабление курса рубля на фоне валютных колебаний и желание покупателей как можно выгоднее приобрести недвижимость по текущим ценам привели к тому, что пик покупательской активности пришёлся на март 2020 г., когда было заключено 6,8 тыс. ДДУ, (это на 15% больше по сравнению с февралем 2020 г). Март стал вторым месяцем после декабря 2019 г. по спросу на первичную жилую недвижимость за последние 9 месяцев.

В апреле ситуация резко изменилась - сделок стало меньше в разы. Покупатели сохранили желание купить недвижимость ради сохранения средств (инфляцию никто не отменял), однако режим самоизоляции привел к тому, что физической возможность посещать офисы продаж и объекты строительства у них не стало.

Девелоперы довольно быстро перестроились под новые условия и организовали возможности не только дистанционных консультаций, но и полное он-лайн сопровождение сделки. Например, еще в конце марта и начале апреля в доме бизнес-класса Shome прошли первые в Москве дистанционные сделки по продаже квартир покупателям, которые добровольно ушли в режим изоляции. Активность покупателей сохранялась, но многие стали откладывать покупку до середины мая - в надежде, что карантин закончится быстро.

Этого не произошло, он не закончился, а случилось еще одно важное ограничение - в первой половине апреля были приостановлены все стройки в Москве и Московской области из-за угрозы распространения вируса. Для покупателей это стало определенным психологическим риском - они опасались, что, если стройки не возобновятся несколько месяцев, это скажется на сроках ввода в эксплуатацию, ведь у девелоперов не будет денег на стройку. При этом они продолжали рассматривать недвижимость как объект для сохранения средств и инвестиций, но откладывали покупку.

Таким образом, вторая половина апреля стало для первичного рынка уникальной - обращения покупателей на сайты и в контакт-центры были на пике, более того, очень активно вели себя покупатели из богатых регионов России, однако конверсия в сделку резко упала, так как сошлись воедино два негативных фактора. Люди не могли приехать в офис, и при этом увидеть строительную динамику: и офисы продаж и стройплощадки не работали.

Но и здесь девелоперы пошли навстречу и нашли выход: например, коммерческий отдел того же дома бизнес-класса Shome предложил покупателям возможность длительного бронирования квартиры: выбрать и забронировать ее можно уже сейчас, а подписать и соответственно, оплатить ДДУ до 15 июля. Благодаря этой акции покупатели получили возможность зафиксировать цену и при этом - что немаловажно - забронировать за собой понравившуюся квартиру, чтобы она "не ушла" к другому хозяину.

Фото: Предоставлено Shome

А такое случиться может, поскольку май принес новый надежды и стал месяцем восстановления. Во время майских праздников многие покупатели уже искали любые возможности приехать в офисы продаж и на объекты, а за неимением таких возможностей, соглашались на дистанционные покупки, особенно в проектах с хорошей транспортной доступностью и инвестиционно привлекательных. Например, хорошая транспортная доступность, несколько вариантов выезда на Кутузовский проспект и ТТК, а также близость к метро - преимущества дома бизнес-класса Shome, о котором мы уже упоминали выше. Эти преимущества делают его действительно востребованным проектом, даже дистанционно. К тому же из-за того, что дом еще не сдан, цена метра в нем отнюдь не финальная. А в перспективе 2-3 лет квартиры в Shome могут подорожать еще на 15-20%.

В начале мая интерес покупателей к недвижимости подогревала и государственная поддержка спроса: правительство разработало и подписало постановление о субсидируемой ипотеке, в рамках которого ипотечная ставка составила 6,5 %. Причем стало понятно, что условия программы распространяются и на недвижимость бизнес-класса, так как 8 млн - это размер кредита, а не стоимость недвижимости.

Фото: Предоставлено Shome

Это подтверждает практика уже упомянутого дома бизнес-класса Shome - количество ипотечных заявок с начала мая резко выросло, так как покупателям очень интересна беспрецедентно низкая ставка в 6,5%. Покупатели квартир в этом доме имеют возможность подать заявку на получение субсидируемой ипотеки по сниженной ставке 6,5% в крупнейших банках страны - программа распространяется на квартиры любой стоимости, но при этом сумма кредита не должна превышать 8 млн. рублей.

К программе, помимо Сбербанка и ВТБ, присоединились такие банки, как Райффайзенбанк, Уралсиб и Газпромбанк. А банк Дом.РФ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%.

Коммерческий директор дома бизнес-класса Shome Мария Александрова отмечает: "Не совсем верно полагать, что программа поддержки ипотеки рассчитана лишь на массовое жилье. Льготная ипотека распространяется и на жилье бизнес класса, значение имеет размер первого взноса: он должен быть не менее 20%. Кроме того, сейчас возможно рассмотрение заявки по упрощенной схеме, достаточно для одобрения предоставить паспорт и второй документ (СНИЛС). При этом ставка составит от 6,1% до 6,5% в зависимости от выбора банка."

Следующим этапом оживления рынка стало восстановление строительства: в соответствии с указом мэра Москвы №55-УМ строительная деятельность была разрешена с 12 мая, поэтому работы на стройплощадках многих столичных новостроек, и в том числе - дома бизнес-класса Shome в Москве - были продолжены. Строительная площадка этого проекта бизнес-класса была оборудована и подготовлена с учетом регламентов обеспечения безопасности сотрудников в условиях пандемии COVID-19, и сегодня на стройке полным ходом идет остекление корпусов, возобновлены фасадные работы, а также продолжились работы по устройству инженерии, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения.

Дом бизнес-класса Shome состоит из двух элегантных корпусов Aqua и Bloom - на 550 квартир (по обоим корпусам сейчас активно идут фасадные работы и остекление), а также трехуровневого подземного паркинга. Здесь можно выбрать себе жилье из 15 вариантов планировок - от студии площадью 38 кв. м до пятикомнатной квартиры площадью 125 кв. м. При этом все квартиры выполнены в отделке white box, позволяющей покупателю в дальнейшем быстро провести финальную отделку, при этом сэкономив и время, и деньги.

Благодаря заблаговременным действиям застройщика, поставки необходимых материалов и компонентов были осуществлены еще до начала карантина на столичных стройках, поэтому сейчас у строителей есть все необходимое для того, чтобы продолжать деятельность. В мае-июне темпы стройки будут форсироваться для того, чтобы нагнать строительный график. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте объекта.

Фото: Предоставлено Shome

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