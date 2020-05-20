Малышева рассказала, почему COVID-19 особо опасен для людей с ожирением

Сегодня уже абсолютно понятно, что коронавирус при ожирении и диабете имеет самое тяжелое течение", - рассказала Малышева на своей странице в соцсети Instagram. Каждая молекула глюкозы, образующейся при расщеплении пищи в организме, всегда превращается в две молекулы жира. И если человек не истратил их физической активностью, жир расселяется по организму и становится источником воспаления. "Все люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое легко садится коронавирус и начинает этих людей убивать", - утверждает телеведущая. Организм измотан борьбой с жировыми клетками, которые ему чужды, поэтому встречает коронавирус уже ослабленным. К тому же у людей с ожирением всегда снижен иммунитет.

А сахарный диабет в большинстве случаев - это следствие ожирения. Переизбыток глюкозы засахаривает клетки иммунитета, которые перестают должным образом бороться с инфекцией. "У таких людей болезнь протекает настолько тяжело, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов", - отметила Малышева.

Она советует не забывать следить за рационом и двигаться даже если постоянно находишься дома. В период самоизоляции нужно уменьшить калорийность потребляемой пищи: женщинам в сутки будет достаточно 1200 калорий, мужчинам 1500.