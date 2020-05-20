МИД Германии предложил отменить в ЕС ограничения на отдых с 15 июня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригласил коллег из десяти стран ЕС на видеоконференцию с целью координации усилий в условиях пандемии, а также расширения сотрудничества органов здравоохранения. Он призвал с 15 июня отменить запрет на выезд в другие страны и заменить его рекомендациями специалистов, сообщает газета Die Presse.

"Каждый должен сам оценить риск путешествия. Только так можно определиться и снять препятствия на пути летнего сезона. Понятно, что это не будет нормальный отпуск в нашем понимании", - отметил Маас.

По оценкам экспертов, с приближением сезона отпусков растет давление туристической индустрии на страны-члены ЕС. Евросоюз нуждается в проведении единой политики, однако пока это не удается. Соглашение о региональных коридорах в Центральной Европе для отпускников не понравилось Италии. В этой связи Рим в одностороннем порядке объявил об открытии границ с 3 июня.

Испания также постепенно становится нетерпеливой. На конец июня объявлено о свободном въезде граждан Евросоюза при условии отмены карантина. Больше всех удивила Словения, объявившая без предупреждения об открытии границ для шенгенских стран. Однако это решение была вскоре отменено, так как Вена не ответила взаимностью. Для Любляны Италия по-прежнему считается "проблемным ребенком" из-за высокого уровня инфицирования. Есть также опасения, что итальянцы могут попасть в Словению.

Между тем немецкие граждане, которых с нетерпением ждут на иностранных курортах, вместо традиционных мест отдыха в Средиземноморье, в Турции или в Альпах забронировали на лето отели на побережье Балтийского моря. Вместо Майорки они направятся на остров Рюген в земле Мекленбург-Передняя Померания.