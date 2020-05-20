Из-за эпидемиологической ситуации министр просвещения Сергей Кравцов подписал приказ о продлении до 31 декабря 2020 года срока действия аттестации педагогов, у которых он заканчивается в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года.

Это позволит учителям сохранить уже имеющиеся у них выплаты за квалификационную категорию. Кроме того, министр призвал регионы ответственнее отнестись к подготовке выплат классным руководителям.

- Новые выплаты ни в коем случае не должны привести к отмене или к уменьшению уже имеющихся региональных выплат за классное руководство. Мы за этим будем очень тщательно следить не только в рамках ежемесячных отчетов, но и в режиме онлайн, - подчеркнул Сергей Кравцов.