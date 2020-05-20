Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, но снимать ограничительные меры регионы должны предельно внимательно, а гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Данные среды по заболеваемости позволили правительству осторожно заговорить о прохождении верхней точки по нагрузке на систему здравоохранения. За предыдущие три дня, сказал глава кабинета министров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением вируса, отмечен наименьший прирост новых заболевших. Он впервые зафиксирован ниже трех процентов. "Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией", - сказал Мишустин.

По всей стране сделано более семи миллионов тестов. Ежедневно такие исследования проводят для почти 200 тысяч человек. "Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов, - заявил премьер. - Это результат проактивных мер, принимаемых нами на протяжении последних месяцев, и, конечно, самоотверженной работы медиков, всех тех, на кого легла основная нагрузка по борьбе с этим опасным вирусом".

Отмечена небольшая разгрузка российских больниц. В целом по стране развернуто более 164 тысяч коронавирусных коек, в том числе 24 700 в интенсивной терапии и реанимации. Реально же задействовано лишь 100 тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек. "Это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы", - заявил Мишустин. В 14 из 17 регионов, достигших необходимых целевых показателей, приняты решения о первом этапе снятия ограничений. Однако выходить из карантина, заметил премьер, надо предельно осторожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие. "Поэтому все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. И, конечно, при этом надо, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, применяли средства индивидуальной защиты", - указал он.

Все эти тенденции характерны и для Москвы, где данные по новым больным на 20 мая соответствуют показателям 20-х чисел апреля. "Но сами по себе эти абсолютные цифры очень высокие, - считает мэр столицы Сергей Собянин. - Наши коллеги в Китае из-за 40 выявленных случаев ввели жесточайший карантин в одной из провинций на 100 миллионов человек. В этой ситуации мы должны смотреть, что происходит, и аккуратно действовать". Он обратил внимание, что показатель тяжелых больных - около 1700 человек, - находящихся в стационарах, в последние недели практически не снижается, и в мае естественным будет более высокий показатель смертности, чем в апреле. "Нам не надо забывать об этом, когда мы планируем будущие наши шаги, - призвал мэр. - Мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости, с большим количеством тяжелобольных".

Но столица не отказывается от того, чтобы постепенно возвращаться к нормальной жизни. Ситуация в том числе позволяет постепенно открывать медучреждения для приема плановых больных. "Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, и это рано или поздно все равно аукнется всем и в первую очередь гражданам", - предупредил Собянин. Сегодня он намерен обсудить это с главными врачами городских больниц. А с понедельника город вернет к работе отдельные многофункциональные центры, поскольку не все услуги граждане могут получить в электронном виде. "Делать это будем аккуратно, только по самым критичным услугам и в тех МФЦ, которые могут обеспечить нормальный режим работы по санитарным требованиям", - заверил мэр.

В целом по стране развернуто более 164 тысяч коронавирусных коек, в том числе 24 700 в интенсивной терапии и реанимации

В свою очередь правительство продолжает выпускать новые постановления для поддержки бизнеса. Предприятиям из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям предоставят возможность выплачивать долги по аренде госимущества в течение 2021-2022 годов. Также на три месяца - до 1 октября 2020 года - продлевается отсрочка по платежам за аренду. Ранее эта мера поддержки должна была действовать до 1 июля. "Дополнительных согласований с вышестоящими федеральными органами-кураторами такие отсрочки не требуют", - подчеркнул Михаил Мишустин. Более того, их обязали сообщить арендаторам о таких возможностях. Дополнительно информация будет размещена в личных кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по управлению госсобственностью. Пакет налоговых послаблений поступил в Госдуму. При налогообложении не станут учитывать доходы, возникающие от списания задолженности по льготным кредитам, полученным малыми и средними предприятиями на возобновление деятельности и поддержку занятости. Кроме того, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей в этом году на один МРОТ уменьшат фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Он составит 20318 рублей.