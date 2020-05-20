Мишустин: В 14 регионах РФ приняты решения о первом этапе снятия ограничений

В 14 из 17 регионов, достигших необходимых целевых критериев, приняты решения о первом этапе снятия ограничений по коронавирусу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Это позволяет постепенная стабилизация заболеваемости и небольшая разгрузка системы здравоохранения. В целом по стране развернуто более 164 тысяч коек, в том числе 24700 в интенсивной терапии и реанимации. Реально же задействовано лишь 100 тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек. "Это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы", - заявил глава правительства.

Однако выходить из ограничений, подчеркнул Мишустин, надо предельно осторожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие. "Поэтому все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. И конечно, при этом надо, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, применяли средства индивидуальной защиты", - указал он.