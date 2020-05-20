Мобильные группы ФТС будут проверять маркировку обуви на границах

Мобильные группы Федеральной таможенной службы будут проверять обувную продукцию на наличие маркировки, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил главный инспектор главного таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Сергей Третьяков в ходе онлайн-марафона "PRO маркировку".

С этой даты вся обувь должна быть промаркирована. Информация о Data Matrix кодах вносится в таможенные декларации при растаможивании продукции.

"Дополнительные проверочные мероприятия будут проводиться и мобильными группами, которые действуют на российско-казахстанском, российско-белорусском участках государственной границы. Таможенные органы проводят проверочные мероприятия на предмет законности ввоза данного товара, и маркировка для нас не является основанием для того, что если маркировка есть, мы данный товар не проверяем. Это один из инструментов, позволяющих нам ускорить процедуры", - рассказал Сергей Третьяков. Инспекторы на таможенных постах оснащены соответствующими приборами. При необходимости их количество будет увеличено.

В связи с пандемией коронавируса, согласно постановлению правительства, количество проверок ФТС резко уменьшилось, "но контроль как осуществлялся, так и будут осуществляться", заявил Третьяков. Если не хватает сведений при сверке Data Matrix кодов, указанных в таможенных декларациях, то декларанта оперативно об этом уведомляют. "Мы, конечно, стараемся быстро оповестить участника ВЭД о том, что у него такая проблема, и в 99% он понимает, что проблема не в таможенных органах, быстро все делает, и выпуск происходит за какие-то минуты после того, как информация направлена оператору ЦРПТ", - сообщил Третьяков, отметив, что подобные процедуры уже отработаны на маркировке меховых изделий.

Производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки в России будут запрещены с 1 июля 2020 года. Импорт товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года, возможен без маркировки до 1 августа этого года. Промаркировать такие товары необходимо до 1 августа 2020 года.