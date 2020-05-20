"Мосприрода" запускает онлайн-занятия на тему экологии

В ближайшую пятницу начнутся онлайн-занятия по экологии и природопользованию.Они будут проходить в прямом эфире на площадке "Моспироды" в YouTube.

Первый урок пройдет 22 мая в 14.00, на нем речь пойдет о раздельной сортировке отходов. Слушатели узнают, что происходит с отходами после того, как они покидают пределы квартиры, а также почему важно их разделять и как начать использовать методику с наибольшим комфортом.

Следующая лекция "РСО в вашем доме" запланирована на 20.00 26 мая. Представитель ассоциации естественного пчеловодства расскажет, как в условиях города можно завести пчел и получать мед.

27 мая в 14:00 представители эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" ГПБУ "Мосприрода" расскажут об общих экологических закономерностях жизни природы и глобальных природных процессах, необходимых для жизни на Земле.

В июне занятия продолжатся. Так, 1 июня в 14:00 пройдет урок на тему связи экологии и технологий. А 2 июня в это же время будет лекция по теме "экопросветитель - профессия будущего".