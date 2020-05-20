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Рубрика: Культура

Контрабанда тепла

"Мумий Тролль" представил альбом и фильм
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Лидер "Мумий Тролля" несмотря на период самоизоляции вновь радует премьерами. Группа дважды выступила онлайн, по-новому исполнила хит "Утекай" (теперь с Ренарсом Кауперосом из Brainstorm) и представила два новых видео. Причем в "Медведице" в кадре появились и две дочери Ильи Лагутенко, а сам хит, впервые изданный на альбоме "Похитители книг", стал ныне иным. Да и название у него теперь немного поменялось: "Медведица" (на карантине)". А дочери музыканта Летиция и Виви в нем не только спели, но и разыграли сценку с куклами Барби.
Несмотря на самоизоляцию, Илья Лагутенко снова радует почитателей группы премьерами. Фото: Виктор Кручинин/ТАСС Несмотря на самоизоляцию, Илья Лагутенко снова радует почитателей группы премьерами. Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Несмотря на самоизоляцию, Илья Лагутенко снова радует почитателей группы премьерами. Фото: Виктор Кручинин/ТАСС

Ну а затем, чтобы поддержать и подбодрить своих поклонников во время нынешней непростой поры, музыканты спешно выпустили благотворительный альбом "Страху нет" (с подзаголовком "Специальный сборник для повышения иммунитета"), одни названия песен которого сразу бодрят: "Что будет не видно, но видно не зря. Главное не обидно: сам у руля", "Закинуть надо контрабандой пару контейнеров сердец тепла", "Мне опять все придется принимать на себя"... Да, это все известные хиты, только теперь названы иначе - по строчкам, которые можно и полезно в них повторять...

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest
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А затем, уже 22 мая состоится онлайн-премьера их фильма "SOS матросу", снятая во время путешествия группы на паруснике "Седов". То есть тоже - эдакое экстремальное приключение, с преодолением множества трудностей. Поэтому, конечно, полезно теперь посмотреть. Режиссером фильма стал Дэнни Дрисдейл, а закадровый текст читает Сергей Светлаков - все это добавит энергетики, юмора, позитива и драйва, несмотря на все "полундры" и сложности пути, который выпал музыкантам на их маршруте... В общем, все не просто, но иногда очень интересно. С обилием аллегорий. Ну, куда же этой группе без них?

Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко прокомментировал для "РГ" и свои новинки, и нынешнюю жизнь в самоизоляции.

Кажется, "Мумий Тролль" давно не показывал так много премьер, как теперь, оказавшись на карантине?

Илья Лагутенко: После завершения подготовительной работы над концертной программой "Вечерний Чай" мы все наши репетиции и гастроли в течение последних двух лет чередовали со студийными сессиями. И постепенно поняли, что одновременно работаем над несколькими десятками треков, которые на определенном моменте необходимо будет сложить в какие-то отдельные проекты.

Сейчас наши студийные планы прерваны, в связи с переходом на "карантинную удаленку". Поэтому появилось больше времени на другие дела, в частности, на видео. Но наши плановые релизы теперь, похоже, придется переосмыслить...

Как появилась идея снять в клипе "Медведица" (на карантине)" дочерей? Или они сами все больше хотят участвовать в творчестве папы?

Илья Лагутенко: Дочери растут моими помощницами. Клипы и концерты им давно не в новинку. Дебютировали они, по-моему, в клипе "С чистого листа". Скоро уже начнут свои песни записывать и снимать сами себе клипы. Так что я тороплюсь.

Фото: youtube.com/ Little Big
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Еще одна ваша премьера - совсем иного плана. Новый сингл "Лира" понравился многим необычностью, яркостью впечатлений и образностью. Не понравится этот клип, наверное, только природоведам?!

Илья Лагутенко: Съемки проходили в Швеции на одном из многочисленных островков Стокгольмского архипелага. Собственно, на нем и живет режиссер нашего видеоклипа Бьорн Тагемос. Мы дружим семьями и работаем вместе уже больше 10 лет. Дети хоть и растут в разных странах и культурах, но им тоже очень интересно вместе.

Я делился историями о культе Хотаругари - любования светлячками в Японии, а ребята рассказывали мне о мифологических "диких людях" Скандинавии - Вильдерманах, что-то из разряда леших.

Кстати, кадры природы снимали в течение нескольких месяцев. И да, поэтому природоведам заметно, что там много несостыковок. Грибы растут в одно время, а ручей бежит в другое...

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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