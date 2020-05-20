На борту МКС повысилась концентрация бензола

На Международной космической станции (МКС), где сейчас находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, увеличилась концентрация бензола.

Предельно допустимая норма не превышена, экипажу ничто не угрожает, наблюдение продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Бензол - это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.