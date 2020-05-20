На какие направления вузы смогут принять больше первокурсников

На 2020/21 год вузам выделят дополнительные бюджетные места. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Бюджетные места в российских вузах будут расти. В частности, больше шансов поступить появится у тех, кто выбрал медицину. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

- Действительно, на 2020/21 учебный год будет дополнительно распределено за счет федерального бюджета 11 тысяч мест по наиболее востребованным регионами направлениям подготовки высшего образования, - заявил Афанасьев. - В первую очередь это касается медицинских, педагогических специальностей и направления "Информационные технологии".

Напомним, что контрольные цифры приема на 2020/21 год были утверждены еще весной 2019 года. Всего тогда было распределено почти 542 тысячи мест, в том числе почти 400 тысяч - для направлений бакалавриата и специалитета. Теперь мест станет больше.

Кроме того, как сообщили в министерстве, рост мест продолжится и дальше. Со следующего учебного года (2021/22) начнется ежегодное увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах, вплоть до 2024 года. На это уже заложены бюджетные средства.