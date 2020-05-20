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20.05.2020 18:20
Рубрика: Общество

Открыт прием заявлений на новое пособие для семей

Текст: Елена Манукиян
С 20 мая начался прием заявлений на ежемесячную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума в их регионе. Сегодня оформить её можно в 65 регионах, подав заявление удаленно на портале госуслуг либо при обращении в МФЦ или органы соцзащиты. До 1 июня заявление на выплату начнут принимать в каждом российском регионе.

Пособие предоставляется без дополнительных справок: подтверждать доход семьи не требуется, органы соцзащиты соберут информацию сами. При оценке дохода (она делается за три месяца) родителя, который был признан безработным, не будут учитываться полученные им до этого доходы. Сумма пособия составит 50% от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей. Пособия будут начислены с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям сразу за полгода в размере около 33 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. У получателей выплаты сохраняется право на другие региональные пособия, если они были назначены ранее.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Гораздо более широкого круга людей коснутся два других вида антикризисных выплат: разовая выплата в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которая начнет выплачиваться с 1 июня, и ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (родившихся с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года), которая будет выплачиваться в течение трех месяцев - с апреля по июнь.

Важно, что выплаты на детей до трех лет и от 3 до 16 лет не зависят от дохода семьи и не учитываются при назначении других мер поддержки. Подать заявление на них можно до 1 октября через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В заявлении потребуется указать сведения из свидетельства о рождении и реквизиты счета.

В этом году в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, он вырос с 3375 рублей до 6751 рубля. В таком размере его будут получать неработающие мамы, например, те, которые не успели оформить трудовые отношения, потому что еще учатся в институте. Это пособие могут получать и другие родственники: например, отец, бабушка или дед, если они сидят с ребенком и лишены возможности зарабатывать. Но в любом случае - только один из них. Заявление на пособие подается на портале госуслуг, в МФЦ или органах соцзащиты. Обратиться за ним можно уже с рождения ребенка, но не позднее шести месяцев со дня достижения им возраста полутора лет. Оно назначается в течение десяти календарных дней со дня предоставления необходимых документов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Елена Манукиян
Общество Семья и дети

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