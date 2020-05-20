На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений.

Воспользоваться новым сервисом на портале госуслуг пока могут жители только 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере своей готовности.

Дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет назначены семьям со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребенка в семье. Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.