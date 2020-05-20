Необычный танк замечен на одном из полигонов Китая

Необычная модификация известного танка Тип 59 замечена на одном из полигонов Китая.

Новые китайские ходовые тренажеры на базе Тип 59 засветились на полигоне. pic.twitter.com/gZFppWF77S — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 20, 2020

Внешне она очень напоминает другую боевую машину - Тип 96. У нее такая же по форме башня, передняя часть корпуса, очень похожий на 125-мм ствол орудия и характерные по форме грязевые щитки.

Однако рядом с люком механика-водителя имеется еще один, в башне прорезаны смотровые окна и нет ничего напоминающего прицелы.

Перед нами - ходовой тренажер, служащий для подготовки танкистов. Поэтому грозная на вид пушка не является настоящей. Рядом с осваивающим курс вождения военнослужащим расположено место инструктора. В его распоряжении цветной монитор, благодаря видеоизображению на котором есть возможность наблюдать все действия подопечного.

Имеется также электронная панель, на ней отображаются различные параметры силовой установки, трансмиссии и других агрегатов.

Такой учебный танк был впервые открыто представлен в ноябре 2018 года гостям и специалистам, посещавшим авиакосмический салон в городе Чжухай.

Военные эксперты тогда обратили внимание на эту новинку. Ее разработчикам, что называется, удалось убить двух зайцев, они нашли применение снимаемым с вооружения устаревшим Тип 59, в то же время сохранили ресурс современных состоящих на вооружении основных боевых танков.

Как тогда отмечалось, подобный опыт ценен и для Российской армии. Например, не помешал бы учебный вариант Т-14 на платформе "Армата" - дорогого и сложного танка. В прошлом у нас создавались похожие машины на базе Т-64, Т-72 и Т-80. Они успешно прошли испытания, но широко распространения, к сожалению, не получили.