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20.05.2020,  
14:30
Текст:  Алексей Моисеев

Необычный танк замечен на одном из полигонов Китая

Необычная модификация известного танка Тип 59 замечена на одном из полигонов Китая.
Фото: РИА Новости
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Внешне она очень напоминает другую боевую машину - Тип 96. У нее такая же по форме башня, передняя часть корпуса, очень похожий на 125-мм ствол орудия и характерные по форме грязевые щитки.

Однако рядом с люком механика-водителя имеется еще один, в башне прорезаны смотровые окна и нет ничего напоминающего прицелы.

Перед нами - ходовой тренажер, служащий для подготовки танкистов. Поэтому грозная на вид пушка не является настоящей. Рядом с осваивающим курс вождения военнослужащим расположено место инструктора. В его распоряжении цветной монитор, благодаря видеоизображению на котором есть возможность наблюдать все действия подопечного.

Имеется также электронная панель, на ней отображаются различные параметры силовой установки, трансмиссии и других агрегатов.

Такой учебный танк был впервые открыто представлен в ноябре 2018 года гостям и специалистам, посещавшим авиакосмический салон в городе Чжухай.

Военные эксперты тогда обратили внимание на эту новинку. Ее разработчикам, что называется, удалось убить двух зайцев, они нашли применение снимаемым с вооружения устаревшим Тип 59, в то же время сохранили ресурс современных состоящих на вооружении основных боевых танков.

Как тогда отмечалось, подобный опыт ценен и для Российской армии. Например, не помешал бы учебный вариант Т-14 на платформе "Армата" - дорогого и сложного танка. В прошлом у нас создавались похожие машины на базе Т-64, Т-72 и Т-80. Они успешно прошли испытания, но широко распространения, к сожалению, не получили.

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