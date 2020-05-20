О чем поведает средневековый меч с берегов Березины

Хотя первое летописное упоминание о белорусском Бобруйске относится только к 14 веку, а на европейской карте, выпущенной в Базеле, он упоминается еще спустя два столетия - в 1540 году, археологи не видят ничего удивительного в том, что на берегах Березины обнаружен очередной артефакт эпохи Высокого Средневековья. Ведь славяне селились у слияния рек Бобруйки и Березины еще пятнадцать веков назад.

На этот раз следопытам удалось раскопать в местных краях меч, который, по оценке научного сотрудника местного краеведческого музея Инны Овсейчик, мог участвовать в битвах с конца XI века.

Впрочем, "такие мечи использовались до XIII века включительно. Их уже находили в Гродно, Новогрудке, а всего в республике хранятся в музеях уже семь мечей этого периода. Правда, в Могилевской области такое оружие обнаружено впервые", - рассказала ученый БЕЛТА.

И хотя часть клинка найти не удалось, сам меч, считает она, с учетом своего возраста хорошо сохранился. "Мы уже поместили находку в дистиллированную воду, чтобы избавить от коррозии: лишних солей и налета. Сейчас наша главная задача - аккуратная реставрация и консервация. А затем появится возможность более детально изучить находку. Нередко на такое оружие наносили орнамент или клеймо. Кстати, это и поможет более точно определить дату создания меча, установить, кому он мог принадлежать", - рассказала краевед.

Ведь с давних времен, по ее словам, через Березину была налажена переправа торгового пути на Вильно и Минск. А по реке шли караваны через Балтийское море в западные страны. Такое расположение древнего поселения, наличие торговых путей вызывало воинственный аппетит у многих завоевателей.