О штрафах граждан будут уведомлять через портал госуслуг

Минкомсвязь предлагает перевести полностью в электронный формат все уведомления от органов власти. Законопроект об этом размещен на портале правовой информации, сообщает министерство.

Уведомления о штрафах, пени, о готовности тех или иных документов будут приходить непосредственно в личный кабинет на портале госуслуг или в его мобильное приложение.

"Перевод уведомлений в электронный вид позволит избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения, а уведомления по какой-то причине получены не были. При этом у граждан и организаций останется право отказаться от получения уведомлений в электронной форме и получать их посредством традиционных бумажных писем", - подчеркнул директор Правового департамента Минкомсвязи России Роман Кузнецов.

По данным Минкомсвязи России, в 2019 году госорганы направили гражданам почти 600 млн уведомлений о штрафах, пени и прочих уведомлений. Бюджету страны такой объем обходится в 22 млрд рублей в год.

Для реализации инициативы необходимо внести поправки в законы "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях совершенствования уведомительных процедур".