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Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 21:21
Рубрика: Культура

Дебютанты и "второгодники"

Объявлен короткий список премии "Лицей"
Текст: Людмила Прохорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
"Я надеюсь, что тексты, присланные на премию "Лицей", будут и пленять, и пьянить", - обратился писатель Сергей Шаргунов к финалистам премии для молодых писателей и поэтов "Лицей". - "Очень хочется художественно смелых, достоверных, оригинальных, настоящих произведений".

Впервые за четыре года своего существования премия "Лицей" объявила короткий список в видеоформате - и первыми имена финалистов и членов жюри узнали читатели "РГ": на ее сайте был выложен ролик, записанный членами наблюдательного совета, экспертами и лауреатами премии.

В 2020 году на участие в конкурсе поступило 2312 заявок из России, стран СНГ, Европы, США, Мексики, Турции, Израиля и Японии. Средний возраст соискателей - 29 лет. Тексты приятно удивили жанровым разнообразием: среди романов, повестей и сборников стихов нашелся даже манифест нового литературного направления, а также пьеса для чтения, часть которой написана стихами.. Молодых авторов занимают история и современность, события Великой Отечественной войны и будущее, общественные и экологические проблемы. Особенность поэтических подборок еще и в том, что поэтессы проявляют большую смелость. "Поэты более стабильны и традиционны", - отметила заведующая отделом поэзии журнала "Дружба народов" эксперт премии Галина Климова.

Фото: iStock
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Под руководством прозаика и литературного критика Владимира Березина совет экспертов выбрал по десять финалистов в номинациях "Поэзия" и "Проза". Среди авторов короткого списка есть и дебютанты, и "старожилы" премии. Так, прозаик Сергей Кубрин из Пензы стал уже четырежды финалистом. Трижды входил в короткий список поэт Денис Безносов. В финал вышла и Александра Шалашова, которая в прошлом году взяла второе место в номинации "Поэзия".

"Литература - дело непредсказуемое. Если бы Гоголь, Некрасов, Фет свои дебютные произведения подали на премию "Лицей", то они бы не прошли этот конкурс. А ведь в будущем они стали великими писателями. Литература - область рискованная, но благодарная. Будете ей преданно служить, и она вам воздаст", - напутствовал финалистов писатель Павел Басинский.

Теперь определить победителей предстоит жюри под председательством Сергея Шаргунова. Лауреаты по традиции будут объявлены в день рождения А.С. Пушкина, имя которого носит премия, - 6 июня.

Полные списки финалистов читайте на сайте "РГ".

Культура Литература

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